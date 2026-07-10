Un hotel de 330 habitaciones consolida la apuesta de Alexandre por L’Hospitalet

El sector hotelero ha crecido a velocidad de crucero en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en las últimas décadas. La ciudad tan solo tenía uno de estos negocios en 2001 y ahora ya cuenta con 30. Mientras que en el núcleo urbano ya no se conceden licencias, el entorno de la Fira Gran Via, al sur de la localidad, prevé así que el sector mantenga ese auge en los próximos años. Una de las compañías que ha apostado por ello es Alexandre Hotels, una cadena que, de hecho, ya cuenta con un gran equipamiento junto a la Fira y que ahora consolida su apuesta por la ciudad con un nuevo hotel con 330 habitaciones en la Granvía hospitalense.

Rubén Marín, director del Hotel Fira Congress —el equipamiento que Alexandre ya gestiona en el Distrito Económico de L’Hospitalet—, explica que esas 330 habitaciones se dividirán en cuatro categorías: Elegance, Executive, Superior y Suite. Además, entre sus principales servicios, el futuro hotel, bautizado como Alexandre Gran Via, contará con piscina y un bar en la azotea, un restaurante, gimnasio y salas para reuniones y eventos. "Con estos servicios, el proyecto está enfocado en ofrecer un alto nivel de confort, con habitaciones completamente exteriores y una propuesta alineada con los estándares de calidad de Alexandre Hotels", apunta Marín. Lo que todavía no se ha hecho público es la inversión que comportará el edificio ni la cantidad de camas que albergará

Las obras de construcción del nuevo hotel, que ejecuta la empresa Cots i Claret, se iniciaron en abril de 2026 y cuentan con un plazo de ejecución previsto de 30 meses. Por lo tanto, si el calendario se desarrolla según lo previsto, la inauguración oficial del hotel tendrá lugar durante el último trimestre de 2028. El proyecto, apunta Marín, nace como respuesta a la “muy importante evolución” de L'Hospitalet en los últimos quince años que han impulsado "el crecimiento del Distrito Económico” y a la consolidación de Fira Barcelona como “uno de los principales referentes feriales de Europa”. Un recinto que ya alberga congresos internacionales de gran magnitud, como son el Integrated Systems Europe (ISE) y, sobre todo, el Mobile World Congress de Barcelona (MWC), la joya de la corona.

Fachada del hotel Fira Congress junto a la Fira, en L'Hospitalet de Llobregat. / Jordi Otix

De hecho, Marín defiende que aunque hace años L’Hospitalet se veía como “una ciudad complementaria a Barcelona”, ésta hoy cuenta con “una identidad propia dentro del turismo de negocios y congresos”. “Nos sentimos orgullosos de haber formado parte de esa transformación”, reivindica.

Según los datos de Alexandre, en 2025, el Hotel Fira Congress —que cuenta con 258 habitaciones— registró aproximadamente 252.000 pernoctaciones repartidas en algo más de 132.000 huéspedes. A estas cifras, la cadena suma también otras 204.797 pernoctaciones de 152.000 huéspedes en el Hotel Front Air que Alexandre gestiona en Sant Boi de Llobregat, también en el área metropolitana de Barcelona y cerca del aeropuerto.

Congresos y turismo vacacional

Alexandre remarca que la actividad congresual continúa siendo el principal motor de su negocio en L’Hospitalet. “Nuestra ubicación, frente al recinto Gran Via de Fira Barcelona, hace que una parte muy importante de nuestra demanda esté vinculada a los grandes congresos y ferias internacionales que se celebran en la ciudad”, comenta Marín. En este sentido, insiste en que las perspectivas del grupo son "muy positivas". "La futura ampliación de Fira Barcelona con el nuevo 'Hall 0' incrementará en un 25 % la superficie expositiva del recinto, permitiendo atraer eventos de mayor dimensión y consolidando aún más a Barcelona y L'Hospitalet como uno de los principales destinos europeos para el turismo MICE, y estaremos ahí para cubrir con la demanda", destaca el director del Hotel Fira Congress.

Render del futuro hotel del grupo Alexandre en la Granvía de L'Hospitalet de Llobregat. / Alexandre Hotels (cedida)

Al mismo tiempo, desde Alexandre señalan que han observado una evolución ascendente del turismo vacacional. Según Rubén Marín, Barcelona continúa registrando una elevada demanda turística y L'Hospitalet se ha consolidado como una alternativa cada vez más atractiva gracias a sus excelentes conexiones con la capital catalana mediante metro, autobús o tren, todas con acceso directo al centro de la ciudad. "Muchos viajeros eligen alojarse aquí buscando una oferta hotelera bien comunicada y con una excelente relación calidad-precio", añade.

Preguntado sobre la posibilidad de seguir expandiéndose por el área de Barcelona, Marín incide en que la cadena no busca "crecer por volumen", sino incorporar proyectos que aporten valor y que "podamos gestionar manteniendo los estándares de calidad de Alexandre Hotels". Además de en el área de Barcelona, el grupo cuenta con tres hoteles en Tenerife —Alexandre Troya (354 habitaciones), Alexandre Gala (308 habitaciones) y Alexandre La Siesta (282 habitaciones)— y un establecimiento en Lanzarote, Alexandre Teguise Playa (300 habitaciones).