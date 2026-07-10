Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaIncendio AlmeríaLos GallardosJuanma MorenoRyanairOla de calorBarcelonaCatalunyaVolkswagenNotas de corte 2026 Catalunya
instagramlinkedin

Movilidad sostenible

El Bicing de Barcelona activa un plan para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas

El consistorio activa un plan técnico y operativo para mitigar las posibles incidencias en la carga de las baterías de ion litio por las altas temperaturas

Archivo - Varias bicicletas eléctricas de Bicing aparcadas

Archivo - Varias bicicletas eléctricas de Bicing aparcadas / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado un plan de actuación sobre el Bicing para minimizar el impacto del "calor extremo" que pueda afectar al servicio de las bicis eléctricas. El objetivo, asegura el consistorio en un comunicado, es reducir las afectaciones sobre el servicio mediante medidas técnicas y operativas que permitan mantener la máxima disponibilidad posible de bicicletas en un contexto de temperaturas excepcionalmente elevadas.

Menos disponibilidad

Al tener baterías de ion litio, estas se pueden ver afectadas temporalmente en su proceso de recarga por el calor extremo y, en situaciones como estas, el sistema de protección de las baterías puede limitar temporalmente la recarga para preservar la seguridad y el correcto funcionamiento.

Esto puede reducir puntualmente la disponibilidad de una parte de la flota, especialmente durante la franja central del día. Asimismo, desde Bicing recomiendan a las personas usuarias planificar sus desplazamientos con antelación a través de la aplicación, que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de bicicletas y estaciones.

Noticias relacionadas

La opción "favorita" de más de 170.000 usuarios

Para hacer frente a la situación, se ha activado un plan específico que combina actuaciones técnicas, operativas y logísticas orientadas a reducir el impacto y garantizar la máxima fiabilidad posible del servicio, que se ha consolidado como la opción "favorita" de los más de 170.000 usuarios, ya que representan el 60% de la flota de Bicing y concentran 8 de cada 10 desplazamientos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
  2. Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
  3. Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo en el Putxet de Barcelona con tres disparos de madrugada
  4. Desalojada la estación de Urquinaona del metro de Barcelona por un incidente con gas pimienta
  5. Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat
  6. El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental
  7. Un incendio obliga a evacuar a 40 personas de un edificio en obras de L'Hospitalet esta madrugada
  8. Badalona instala cinco barandillas en sus playas para que los bañistas entren en el agua sin temor a caídas

El Bicing de Barcelona activa un plan para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas

El Bicing de Barcelona activa un plan para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas

Muere Jordi Borja, urbanista clave de Barcelona y referente del progresismo barcelonés

Muere Jordi Borja, urbanista clave de Barcelona y referente del progresismo barcelonés

Los Mossos investigan una presunta agresión sexual a una menor durante la Festa Major de Polinyà

Los Mossos investigan una presunta agresión sexual a una menor durante la Festa Major de Polinyà

La nueva potabilizadora de agua de Sant Feliu abastecerá al 15% de la población metropolitana

La nueva potabilizadora de agua de Sant Feliu abastecerá al 15% de la población metropolitana

"Originales y sabrosísimas": El bar de Barcelona aclamado por sus patatas bravas

"Originales y sabrosísimas": El bar de Barcelona aclamado por sus patatas bravas

Vivienda e inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones en Barcelona y la inmigración sube al tercer puesto

Vivienda e inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones en Barcelona y la inmigración sube al tercer puesto

Los vecinos del Putxet desalojados por el socavón no podrán volver a casa hasta el viernes de la semana que viene

Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts

Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts