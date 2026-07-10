Movilidad sostenible
El Bicing de Barcelona activa un plan para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas
El consistorio activa un plan técnico y operativo para mitigar las posibles incidencias en la carga de las baterías de ion litio por las altas temperaturas
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado un plan de actuación sobre el Bicing para minimizar el impacto del "calor extremo" que pueda afectar al servicio de las bicis eléctricas. El objetivo, asegura el consistorio en un comunicado, es reducir las afectaciones sobre el servicio mediante medidas técnicas y operativas que permitan mantener la máxima disponibilidad posible de bicicletas en un contexto de temperaturas excepcionalmente elevadas.
Menos disponibilidad
Al tener baterías de ion litio, estas se pueden ver afectadas temporalmente en su proceso de recarga por el calor extremo y, en situaciones como estas, el sistema de protección de las baterías puede limitar temporalmente la recarga para preservar la seguridad y el correcto funcionamiento.
Esto puede reducir puntualmente la disponibilidad de una parte de la flota, especialmente durante la franja central del día. Asimismo, desde Bicing recomiendan a las personas usuarias planificar sus desplazamientos con antelación a través de la aplicación, que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de bicicletas y estaciones.
La opción "favorita" de más de 170.000 usuarios
Para hacer frente a la situación, se ha activado un plan específico que combina actuaciones técnicas, operativas y logísticas orientadas a reducir el impacto y garantizar la máxima fiabilidad posible del servicio, que se ha consolidado como la opción "favorita" de los más de 170.000 usuarios, ya que representan el 60% de la flota de Bicing y concentran 8 de cada 10 desplazamientos.
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