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Barómetro municipal

Vivienda e inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones en Barcelona y la inmigración sube al tercer puesto

El 57,2% de los encuestados considera que la ciudad ha empeorado el último año pero casi la mitad juzgan buena o muy buena la gestión del gobierno Collboni

Collboni ganaría unas eleccions municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts

Vista panorámica de Barcelona desde el mirador de Torre Baró

Vista panorámica de Barcelona desde el mirador de Torre Baró / Zowy Voeten / EPC

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Edu Gil

Barcelona
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La vivienda se mantiene como la principal preocupación de los barceloneses, seguida por la inseguridad, mientras que los problemas asociados a la inmigración escalan hasta la tercera posición, según el Barómetro de Barcelona correspondiente al primer semestre de 2026, presentado este viernes por el ayuntamiento. Un 31% de los encuestados señala el acceso a la vivienda como el mayor problema de la ciudad, ligeramente menos que en el anterior sondeo.

La inseguridad sigue segunda con más apoyo (26,3%) y se cuelan en el podio los retos de la inmigración (7,5%), tras las imágenes esta primavera de largas colas por la regularización de extranjeros. Tras ellas se sitúan el turismo (6,9%) y la limpieza (3,7%), que hace medio año era tercera.

Gráfico que muestra la evolución de los principales problemas a lo largo del tiempo.

Pesimistas y optimistas a la vez

El estudio también refleja una percepción crítica sobre la evolución reciente de la capital catalana: el 57,2% considera que Barcelona ha empeorado durante el último año, frente al 22,7% que cree que ha mejorado y el 16,7% que opina que sigue igual.

Gráfico de anillo sobre la percepción de la evolución en el último año.

Pese a este diagnóstico negativo, el barómetro apunta a un cierto optimismo de cara al futuro. Casi la mitad de los ciudadanos (49%) cree que Barcelona mejorará en los próximos años, frente a un 36,4% que piensa que la situación irá a peor.

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Gráfico de anillo que muestra las perspectivas de futuro.

La encuesta también muestra que cerca de la mitad de los barceloneses hace una valoración buena o muy buena de la gestión del gobierno municipal encabezado por Jaume Collboni, un dato que contrasta con la percepción mayoritaria de deterioro de la capital.

Gráfico de anillo que muestra la valoración de la gestión.

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