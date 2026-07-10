Barómetro municipal
Vivienda e inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones en Barcelona y la inmigración sube al tercer puesto
El 57,2% de los encuestados considera que la ciudad ha empeorado el último año pero casi la mitad juzgan buena o muy buena la gestión del gobierno Collboni
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Edu Gil
La vivienda se mantiene como la principal preocupación de los barceloneses, seguida por la inseguridad, mientras que los problemas asociados a la inmigración escalan hasta la tercera posición, según el Barómetro de Barcelona correspondiente al primer semestre de 2026, presentado este viernes por el ayuntamiento. Un 31% de los encuestados señala el acceso a la vivienda como el mayor problema de la ciudad, ligeramente menos que en el anterior sondeo.
La inseguridad sigue segunda con más apoyo (26,3%) y se cuelan en el podio los retos de la inmigración (7,5%), tras las imágenes esta primavera de largas colas por la regularización de extranjeros. Tras ellas se sitúan el turismo (6,9%) y la limpieza (3,7%), que hace medio año era tercera.
Pesimistas y optimistas a la vez
El estudio también refleja una percepción crítica sobre la evolución reciente de la capital catalana: el 57,2% considera que Barcelona ha empeorado durante el último año, frente al 22,7% que cree que ha mejorado y el 16,7% que opina que sigue igual.
Pese a este diagnóstico negativo, el barómetro apunta a un cierto optimismo de cara al futuro. Casi la mitad de los ciudadanos (49%) cree que Barcelona mejorará en los próximos años, frente a un 36,4% que piensa que la situación irá a peor.
La encuesta también muestra que cerca de la mitad de los barceloneses hace una valoración buena o muy buena de la gestión del gobierno municipal encabezado por Jaume Collboni, un dato que contrasta con la percepción mayoritaria de deterioro de la capital.
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