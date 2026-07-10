Collboni ganaría unas elecciones municipales hoy en Barcelona, ERC repuntaría y Aliança y VOX superarían a Junts

El PSC volvería a ganar las elecciones municipales si hoy se celebraran comicios en Barcelona, según la intención directa de voto expresada en el Barómetro de Barcelona correspondiente al primer semestre de 2026. Los socialistas encabezan los datos crudos de la encuesta municipal -que no está 'corregida' con el recuerdo de voto y el voto oculto como es habitual en los sondeos electorales- con un 13%, un punto más que en el anterior estudio. Los siguen ERC, que repunta hasta el 11,1% de respuestas. A más distancia se sitúa Barcelona en Comú (4,7%).

Resalta también la mala perspectiva atorgada a Junts, actual primera fuerza del pleno y en la séptima posición del barómetro por el auge de la extrema derecha. Aliança Catalana se coloca cuarta (3,3%) en intención de voto, por delante de PP (3,1%), Vox (2,7%), Junts (2,6%) y la CUP (2,3%), en un escenario marcado por una elevada indecisión. El 45,1% de los encuestados asegura que todavía no sabe a quién votaría o prefiere no responder. El sondeo también sitúa a Jaume Collboni como el favorito para seguir al frente de la alcaldía, con un 11,5% de las preferencias, mientras que un 30,8% de los barceloneses cree que será reelegido en 2027.

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Gráfico de barras que muestra la intención de voto.

El estudio refleja además una valoración relativamente positiva de la gestión del ayuntamiento, que obtiene un 48,4% de opiniones buenas o muy buenas, por encima de la Generalitat y del Gobierno de España. En cuanto a los líderes municipales, solo tres logran el aprobado: Elisenda Alamany (ERC), que encabeza la clasificación con un 5,2; Jaume Collboni (PSC), con un 5,1; y Jordi Martí Galbis (Junts), con un 5. Por debajo quedan Gerardo Pisarello (4,7), Daniel Sirera (3,3) y Gonzalo de Oro-Pulido (2,6). Collboni continúa siendo el dirigente más conocido por la ciudadanía, con un nivel de notoriedad del 80,7%.