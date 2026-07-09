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Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas
Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar ocho fincas en el Putxet de Barcelona
Edu Gil
Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido ayer martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva hasta ocho fincas en el barrio del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona recibieron el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle de Rubinstein.
Inicialmente desalojaron las fincas adyacentes, de la calle de Rubinstein, 2, 4 y 6, y la calle de Teodora Lamadrid, 3 y 5. Posteriormente, se desalojaron tres más, hasta ocho fincas, añadiendo los edificios de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, 54, 56 y 58.
La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro, en aquél caso de la L5.
Terreno granítico
Ventayol explica que la tuneladora avanzaba por un terreno granítico hasta llegar a un punto donde el subsuelo cambia repentinamente en pizarras, unas rocas mucho más blandas. Este cambio de condiciones habría provocado una sobreexcavación, es decir, que la máquina habría arrastrado más material de lo previsto y se habría generado una cavidad sobre el techo del túnel. Esta cavidad habría ido progresando verticalmente hasta provocar el colapso parcial del terreno en superficie.
Estudios geológicos
Los estudios geológicos previos de la línea 9 ya señalaban el punto del socavón del Putxet como una de las zonas más delicadas del trazado. Así lo explica en una entrevista en el ACN el miembro del Observatorio del Georisco del Colegio de Geólogos Albert Ventayol, que atribuye el incidente, con los datos disponibles hasta ahora, a una probable sobreexcavación provocada por el paso de la tuneladora en un punto donde el subsuelo cambia repentinamente de granito en pizarra. A este hecho se añadiría la presencia de los sedimentos de una antigua riera, que habrían facilitado la progresión del colapso hasta la superficie. Por su parte, el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya, Lluís Moreno, defiende que los protocolos actuales son "muy seguros".
Junts pide la dimisión de Paneque por el socavón del Putxet
Junts ha pedido la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, por el socavón del Putxet, que ha obligado a desalojar 93 viviendas. El grupo también ha reclamado que ambos comparezcan para dar explicaciones sobre el incidente.
Abre un punto de atención para los vecinos desalojados por el socavón de la L9
El Ayuntamiento de Barcelona y el Departament de Territori han abierto un punto de atención ciudadana en el Centre Cívic Vil·la Florida para asistir a los vecinos desalojados por el socavón de la L9. Los técnicos mantienen que, como mínimo, los afectados no podrán regresar a sus viviendas hasta el sábado.
Junts pide la comparecencia de Paneque por el socavón de la L9
Junts ha solicitado la comparecencia de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del secretario de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, para que den explicaciones sobre el socavón de la L9. El grupo también ha registrado una batería de preguntas para esclarecer las causas del incidente y conocer el impacto que tendrá en las obras y en los vecinos afectados.
La tuneladora estrenó una nueva rueda de corte antes de empezar a excavar este tramo
Antes de retomar las obras del tramo central de la L9 el pasado otoño, la tuneladora pasó casi un año parada en la futura estación de Mandri para someterse a una profunda puesta a punto. La intervención más importante fue la sustitución de su rueda de corte, el enorme cabezal de casi 12 metros de diámetro con el que perfora el subsuelo de Barcelona. Solo el cambio de esta pieza y los trabajos necesarios para instalarla supusieron una inversión de más de 12 millones de euros.
¿Cómo se vigilan estas obras?
La ampliación de la L9 se controla mediante una red de sensores que monitorizan continuamente los movimientos del terreno y de los edificios situados sobre el túnel. Precisamente fueron esos sistemas los que detectaron movimientos superiores a los habituales antes de que apareciera el socavón. Además, los inmuebles del entorno de las obras son inspeccionados periódicamente durante el avance de la excavación. No obstante, estos controles no han podido evitar que se produzca el hundimiento.
¿Cuántas personas y edificios siguen afectados?
Un repaso rápido a las cifras de la emergencia: ocho fincas desalojadas, 93 viviendas afectadas y decenas de vecinos a la espera de conocer cuándo podrán regresar a sus casas. Por ahora, se sabe que no será antes del sábado.
El recuerdo del carmel
El hundimiento del Putxet ha despertado inevitablemente el recuerdo del Carmel, el accidente ocurrido en 2005 durante las obras de prolongación de la L5 que obligó a desalojar centenares de vecinos y cambió para siempre la forma de controlar las grandes obras subterráneas en Catalunya. En este reportaje repasamos qué ocurrió entonces y qué consecuencias políticas tuvo.
Cabe recordar que, aunque el hundimiento se ha popularizado desde el primer momento como el socavón del Putxet, las nueve fincas desalojadas pertenecen oficialmente al barrio de Sant Gervasi-la Bonanova, entre las calles Sant Gervasi de Cassoles, Rubinstein y Teodora Lamadrid.
La confusión se explica por la proximidad de la estación de FGC del Putxet, situada a escasos metros del lugar del incidente. Además, solo una calle separa el lugar del socavón del límite con el barrio del Putxet. Por eso, este es el que ha acabado dando nombre al suceso tanto entre los ciudadanos como en los medios de comunicación.
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