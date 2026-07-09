Las obras para consolidar el socavón del Putxet se harán las 24 horas del día

Tres días después de la aparición del socavón del Putxet, este jueves, los vecinos de las 93 viviendas afectadas han sido convocado a una nueva sesión informativa de la Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona para detallarles la evolución de los trabajos. La principal novedad anunciada ha sido que las obras para consolidar y compactar el terreno removido entre la cavidad y el túnel pasan a realizarse de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día para acelerarlos antes de las conclusiones que está previsto dar a conocer el sábado.

Esta nueva fase intensiva comportará cambios en la operativa, porque requerirá entrar más a menudo a las viviendas. La Guardia Urbana custodiará ahora las llaves de las fincas y locales, lo que evitará tener que llamar constantemente a los vecinos para que las faciliten. La policía local les ha prometido que fijará una metodología clara para controlar quién solicita y a quién pertenece cada llave.

Este mayor trajín podría afectar al acceso esporádico de los desalojados a sus viviendas para recuperar pertenencias o resolver trámites urgentes. Los Bomberos de Barcelona ya han acompañado a 66 personas a sus domicilios para gestiones de este tipo durante las primeras 72 horas de incidencia. Ahora el acceso estará condicionado a estos trabajos 24h y por ejemplo la visita podría posponerse un par de horas si coincide con la entrada de una máquina de cata o una actuación sobre el hormigón.

Mapas de ubicación

La reunión ha tenido lugar en el centro cívico Vil·la Florida, constituido como punto de información permanente para los afectados, con un amplio horario de 10h a 21h. Los técnicos presentes han expuesto que las actuaciones se dividen en tres grandes ámbitos: la auscultación, los trabajos complementarios y las inspecciones técnicas de los edificios. La evaluación conjunta de los resultados de las tres tareas permitirá este sábado por la mañana decidir si hay riesgos aún o si los afectados pueden regresar a sus casas y negocios.

Respecto a la auscultación, los responsables han lanzado un mensaje de tranquilidad y optimismo. Los datos de todos los edificios de la zona de influencia continúan mostrando una disminución de la velocidad de asentamiento, lo que les hace prever una pronta estabilización de movimientos. A pesar de que la planificación se mantienen según lo previsto, con el sábado como fecha clave, han considerado prematuro concretar cuántos días más durarán los trabajos en la zona. Confían que sean compatibles con el regreso a los edificios.

Asesoramiento a comercios

El consistorio ha anunciado además un nuevo asesoramiento comercial con el que Barcelona Activa atenderá a los titulares de negocios afectados, como la pizzeria Verona, en cuyo patio apareció el socavón de ocho metros de diámetro. El servicio nace directamente de la reunión que el alcalde Jaume Collboni mantuvo la víspera por la tarde con tenderos y representantes del Mercat de Sant Gervasi para evaluar el impacto del incidente sobre el tejido empresarial.

Desigualdad en los desalojamientos

La cita también ha abordado la cuestión del realojamiento, que inicialmente causó malestar en los afectados. El Centro de Emergencias y Urgencias Sociales de Barcelona (CUESB) atendió a 85 personas el primer día, aunque solo una de ellas se alojó esa noche en las instalaciones de este servicio municipal. Este miércoles, los profesionales del CUESB atendieron a 17 personas, básicamente por consultas sobre seguros de vivienda, sin que fuera necesario activar ningún realojamiento de emergencia más.

La mayoría de perjudicados buscó por su cuenta alternativas más confortables que el CUESB, como segundas residencias y casas de amigos y familiares. Algunos pudieron incluso buscarse una habitación de hotel reembolsable por su aseguradora. Vecinos presentes en la reunión este jueves han puesto sobre la mesa que las mayores dificultades las han tenido los inquilinos de pisos de alquiler desalojados, cuyos seguros no suelen cubrir este tipo de situaciones. Como avanzó EL PERIÓDICO este miércoles, seis familias que no tenían estas opciones se hospedan en hoteles a cuenta de las constructoras de la L9 tras la intermediación de la Generalitat.