Badalona inicia las obras para ampliar el parque de Nelson Mandela: "Tendremos un nuevo pulmón verde"

El Ayuntamiento de Badalona ha iniciado esta semana las obras del parque Nelson Mandela, en el barrio de Montigalà, una actuación que permitirá completar la urbanización de este espacio y transformarlo en uno de los grandes parques urbanos de la ciudad. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 2.972.400 euros, IVA incluido, y tienen un plazo de ejecución previsto de 10 meses.

La intervención afectará a una superficie de 18.063 metros cuadrados, situada entre las calles Migjorn, Nelson Mandela, Tànger y Abat Escarré. El proyecto contempla la creación de nuevos itinerarios accesibles, zonas de estancia y ocio, espacios ajardinados, alumbrado, mobiliario urbano y redes de servicios, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público y reforzar el carácter verde de esta zona de Badalona.

Además, las obras permitirán mejorar la conectividad entre la primera fase del parque y el lateral de la C-31, facilitando la comunicación con el paso de la avenida Martí i Pujol. La actuación también contribuirá a reforzar la conexión urbana entre los barrios de Montigalà, Bufalà, Sant Crist y el Centre.

El proyecto forma parte de la estrategia municipal de renaturalización de los espacios públicos, con la voluntad de incrementar la superficie verde de Badalona, mejorar la accesibilidad y generar nuevos espacios de convivencia para la ciudadanía. La ampliación del parque Nelson Mandela se plantea así como un nuevo pulmón verde para la ciudad.

La actuación aprovechará la configuración natural del terreno para crear recorridos de carácter paisajístico e incorporará nuevas plantaciones de especies autóctonas y adaptadas al clima mediterráneo, como pino piñonero, encinas, cipreses, almeces, plataneros, jacarandas, acacias, tipuanas y melias.

El nuevo parque dispondrá también de zonas de juegos infantiles, espacios biosaludables para la práctica de actividad física, áreas de estancia y una zona de esparcimiento para perros. Estos espacios tendrán un marcado carácter natural y estarán formados principalmente por áreas pavimentadas con sauló o arenas de río.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacado que el proyecto permitirá disponer de “una gran zona verde en esta parte de la ciudad” y ha subrayado el esfuerzo del actual gobierno municipal para impulsar nuevos parques. “En estos momentos se está haciendo el parque de la riera de Pomar-Morera, ahora comienza el parque Nelson Mandela y muy pronto sumaremos el nuevo parque de la Mora”, ha explicado.

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Albiol ha defendido que el gobierno local está llevando a cabo una apuesta importante por el medio ambiente. “Hacía muchos años que ningún gobierno de Badalona invertía tanto en medio ambiente como lo está haciendo el actual gobierno municipal”, ha afirmado. El alcalde ha añadido que las políticas medioambientales “no se hacen solo hablando o pontificando, sino convirtiéndolas en realidad con actuaciones concretas”, y ha reivindicado que el actual ejecutivo es el que está impulsando parques de grandes dimensiones en la ciudad.