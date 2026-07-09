Los Mossos investigan un tiroteo en el barrio de la Creu Alta de Sabadell

Los Mossos d’Esquadra investigan varios disparos registrados este miércoles por la noche en el barrio de la Creu Alta de Sabadell, sin que por el momento consten personas heridas ni detenidas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23.30 horas, a la altura del número 101 de la carretera de Prats de Lluçanès, cerca de la plaza de la Creu Alta. Según avanzó el Diari de Sabadell y ha confirmado la ACN, la Policía Municipal recibió el aviso de varios vecinos que alertaron de haber oído disparos al aire.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, que realizaron una primera inspección de la zona. Durante la actuación, tres personas fueron identificadas, aunque por ahora se desconoce si tienen relación con los hechos investigados.

En el punto del incidente, los agentes localizaron un arma de fuego abandonada, que ha sido intervenida para su análisis, así como diversos restos de proyectil. La inspección ocular también permitió detectar varios orificios compatibles con impactos de bala en al menos una persiana y en la fachada de algunos domicilios de la zona.

Pese a los daños materiales, no consta que ninguna persona haya resultado herida. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación y trabajan para determinar la autoría de los disparos y aclarar las circunstancias en las que se produjeron.

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La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha practicado ninguna detención.