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Los Mossos investigan una presunta agresión sexual a una menor durante la Festa Major de Polinyà

El presunto agresor ya ha sido identificado y la víctima ha presentado una denuncia formal ante la policía catalana

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual en la Fiesta Mayor de Sants

Dos mossos a la rambla del Raval, a Barcelona. | ZOWY VOETEN

Dos mossos a la rambla del Raval, a Barcelona. | ZOWY VOETEN / Zowy Voeten

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Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer una presunta agresión sexual a una menor de edad durante la Festa Major de Polinyà, en el Vallès Occidental, celebrada el pasado fin de semana. Los hechos tuvieron lugar el domingo 5 de julio, según ha avanzado Ràdio Sabadell y ha podido confirmar este diario.

La víctima ha presentado una denuncia formal ante la policía catalana. A partir de esta denuncia, los Mossos han iniciado las diligencias para aclarar las circunstancias de la presunta agresión, ocurrida en el marco de los actos festivos del municipio. En el marco de las primeras pesquisas, la policía catalana ha identificado al presunto agresor, aunque por el momento no consta ninguna detención relacionada con el caso.

La investigación sigue abierta y los agentes trabajan para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos.

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No es la primera vez que la Festa Major de Polinyà se ve sacudida por denuncias de violencia sexual. El 8 de julio de 2024, una persona fue detenida y otra identificada por dos agresiones sexuales ocurridas también durante las fiestas mayores del municipio. En aquella ocasión, el Ayuntamiento de Polinyà condenó los hechos, pidió respeto a la privacidad de las víctimas y reclamó evitar la difusión de informaciones falsas. En esta ocasión, el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respeto.

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