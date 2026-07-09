L’Hospitalet modifica su servicio de limpieza viaria para evitar las temperaturas más altas durante la ola de calor

El calor extremo no da un respiro en Catalunya. Tras una jornada de temperaturas récord, buena parte del territorio catalán afronta un jueves 9 de julio con el mercurio, de nuevo, disparado entre los 38 y 42 grados. Con la muerte de una trabajadora de la limpieza de Barcelona en 2025 aún muy presente en la memoria, esta ola de calor y las precedentes han llevado a las administraciones a extremar precauciones de cara, sobre todo, a los trabajadores municipales que desarrollan sus funciones en la calle y a pleno sol. En este contexto, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha modificado los horarios de su servicio de limpieza viaria y de los equipos de barrido para evitar que su trabajo coincida con las horas de más calor.

Así, el turno de tarde se ha reprogramado por la mañana, reforzando así el servicio en esta franja, a la vez que se mantienen el resto de servicios de los turnos de mañana y de noche. El propio consistorio remarca que las altas temperaturas "pueden comportar un riesgo importante para la salud", especialmente para las personas mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y las personas que trabajan o realizan actividad física en el exterior. Así, L’Hospitalet ha pasado a fase de alerta por calor intensa ante la previsión de temperaturas extremas durante los próximos días. Este 8 de julio, de hecho, se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL), presidido por el alcalde David Quirós, para evaluar la situación, coordinar los servicios municipales y realizar un seguimiento continuado.

De cara a las personas que trabajan al aire libre, el ayuntamiento también ha comunicado a las empresas contratistas la necesidad de aplicar los protocolos de prevención de riesgos laborales ante el calor y de adaptar la organización del trabajo a las condiciones extremas de estos días. L'Hospitalet no es la única localidad que ha puesto en marcha medidas similares. A finales de junio, por ejemplo, la vecina Barcelona ya entregó pulseras térmicas a los empleados a pie de calle, unos dispositivos que alertan cuando la temperatura corporal se acerca al nivel de riesgo.

Otras medidas y recomendaciones

Además, en L'Hospitalet, los servicios sociales municipales están "contactando telefónicamente con las personas usuarias del servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio" para recordarles la importancia de beber agua con frecuencia y de evitar salir a la calle durante las horas de máxima insolación. En caso necesario, les recomiendan contactar con los servicios médicos. El Centro de Estancia Limitada Els Alps, el único albergue para personas sin recursos de L'Hospitalet, también amplía su horario y permanecerá abierto durante el mediodía para que puedan estar allí las personas en situación de sinhogarismo. También se mantiene el contacto con los centros hospitalarios y sanitarios para hacer seguimiento de la situación y detectar posibles necesidades. En caso de síntomas compatibles con un golpe de calor, hay que llamar inmediatamente al 112.

El consistorio recuerda que la ciudad dispone de una red de refugios climáticos, distribuidos por todos los distritos, que ofrecen espacios interiores climatizados y zonas exteriores con sombra donde encontrar confort térmico durante los episodios de temperaturas elevadas. Además, la ciudad cuenta con 350 fuentes de agua potable repartidas por los diferentes barrios, que "facilitan el acceso al agua y contribuyen a mantener una hidratación adecuada durante estos días de calor extrema".

Entre sus recomendaciones, el ayuntamiento insiste en que, en la calle, se debe evitar el sol directo. Para ello, se recomienda llevar gorra o sombrero, gafas de sol y protector solar, así como utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada. "Es preferible caminar por la sombra, permanecer bajo una sombrilla cuando se esté en la playa y descansar en lugares frescos de la vía pública o en espacios cerrados climatizados", sigue. L'Hospitalet de Llobregat es una ciudad con una alta densidad de población y uno de los municipios catalanes con menos metros cuadrados de zona verde, lo que la convierte en una localidad especialmente vulnerable a las altas temperaturas.

Un estudio del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) señala que el riesgo por calor se concentra en aquellos municipios que cumplen al mismo tiempo tres condiciones: renta baja, parque de viviendas deficiente y una exposición al calor por encima de la mediana de su familia climática. En ellos conviven dos realidades: ciudades medianas y pueblos del interior que se cuecen de día —Manresa, Cardona, Artés—, que entran sobre todo por el estado del parque, y el continuo metropolitano y la costa, donde la noche no refresca —L’Hospitalet, Santa Coloma, Badalona, Cornellà, Sant Boi—, que entran por la antigüedad de un parque denso y envejecido.