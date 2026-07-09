Desalojada la estación de Urquinaona del metro de Barcelona por un incidente con gas pimienta

La estación de Urquinaona del Metro de Barcelona y un tren han sido desalojados este jueves al mediodía después de que algún individuo lanzara gas pimienta.

Durante varios minutos, la L1 ha visto alterada su frecuencia de paso debido a este acto incívico, tal y como ha señalado TMB a través de sus redes sociales.

El gas pimienta puede causar una fuerte irritación en los ojos y las vías respiratorias. Cuando se libera en espacios cerrados, como una estación o un tren, los protocolos indican que hay que desalojar por la seguridad de los viajeros.

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A pesar de ello, nadie ha necesitado asistencia médica en el momento del suceso, según han informado fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a la agencia ACN.