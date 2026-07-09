Barcelona reunirá a 1.500 profesionales en un congreso internacional para abordar el futuro de la fisioterapia

Barcelona volverá a convertirse esta semana en uno de los principales puntos de encuentro de la fisioterapia internacional con la celebración de la cuarta edición del Congreso Internacional de Fisioterapia FTP26, que reunirá del 9 al 11 de julio a cerca de 1.500 profesionales en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

El encuentro, organizado por el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, contará con la participación de 148 ponentes y ofrecerá más de un centenar de conferencias y sesiones, además de una veintena de talleres centrados en las principales tendencias de la profesión y en los avances científicos y tecnológicos aplicados a la práctica clínica. La principal novedad de esta edición será la ampliación del congreso de dos a tres jornadas. La organización ha reservado la tarde del jueves para combinar actividades científicas con propuestas destinadas a fomentar el networking entre profesionales, una apuesta con la que busca reforzar el intercambio de conocimiento y consolidar el evento como una cita de referencia.

El decano del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Ramon Aiguadé, ha definido el FTP26 como "un congreso imprescindible" para la profesión y ha asegurado que los asistentes encontrarán "fisioterapia científica de primer nivel". Además, ha destacado que esta edición incorpora nuevos formatos con el objetivo de seguir impulsando una práctica basada en la evidencia científica y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad y del sistema sanitario.

Uno de los grandes atractivos del programa será la presencia del investigador y fisioterapeuta australiano Lorimer Moseley, considerado una de las principales referencias internacionales en el estudio del dolor crónico. Durante el congreso participará en varias sesiones dedicadas a la educación terapéutica y a los nuevos enfoques neurocientíficos para el tratamiento del dolor, una de las áreas que vertebrarán buena parte del programa científico. Junto a Moseley, el cartel internacional incluirá a especialistas como Chad Cook, Ben Cormack y John Krakauer, que abordarán cuestiones relacionadas con la rehabilitación cervical, la terapia manual, la biomecánica, la neurología y la recuperación funcional.

Ámbitos emergentes

El programa prestará especial atención a ámbitos emergentes de la fisioterapia, entre ellos la fisioterapia oncológica, la salud mental, la telerehabilitación y la incorporación de nuevas tecnologías a la asistencia sanitaria. También se desarrollarán sesiones sobre realidad virtual, inteligencia artificial aplicada a la salud, neuromodulación, ecografía avanzada y fisioterapia digital, además de debates sobre el burnout profesional, la comunicación terapéutica o los retos de la docencia universitaria.

La fisioterapia deportiva volverá a ocupar un lugar destacado con talleres y ponencias centrados en la recuperación de lesiones musculares, la rehabilitación tras la rotura del ligamento cruzado anterior, la monitorización de cargas y la prevención de lesiones. Asimismo, el congreso reservará espacios específicos para la fisioterapia pediátrica y la rehabilitación neurológica.

El FTP26 rendirá además homenaje al doctor Ramon Cugat por su contribución a la difusión de la fisioterapia deportiva y de la rehabilitación, un reconocimiento que se suma al carácter científico del encuentro.

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Más allá de las ponencias, la organización ha diseñado un programa paralelo con actividades culturales y espacios de convivencia entre los asistentes, incluyendo un cinefórum, actuaciones musicales, una exhibición de gigantes y visitas a centros asistenciales de referencia. El congreso también contará con una feria comercial en la que empresas y entidades presentarán las últimas innovaciones tecnológicas para la práctica clínica, con el objetivo de favorecer el contacto entre profesionales, universidades, estudiantes e industria.