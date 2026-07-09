Barcelona impulsará las pequeñas salas de música en vivo con un millón de euros en ayudas

La noche de Barcelona tiene diversas problemáticas y frentes abiertos, pero el ayuntamiento ha decidido empezar a potenciarla apoyando las salas de música en de pequeño formato con una subvención. El programa ‘En Vivo Bcn’ ha sido fraguado por la Oficina de la Noche municipal junto al instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) para reforzar la "sostenibilidad estructural" y la continuidad de más de 100 salas de la ciudad con un aforo igual o inferior a 250 personas.

Nadie conocía a Rosalía cuando comenzó a actuar en pequeños bares del Raval como Jazz Sí. Así lo ha recordado este jueves la comisionada de la Noche del ayuntamiento (conocida como 'alcaldesa' de noche), Carmen Zapata, subrayando el papel que juegan este tipo de locales. La comisionada ha defendido este jueve en la pequeña sala Meteoro del Poble Sec que la música en vivo "de pequeño formato merece ser reconocida, protegida e impulsada”, siguiendo los objetivos fijados de la Medida de Gobierno “iniciativas para la gestión integral de la noche 2025-2027.

Desde su nombramiento hace casi dos años, ha manifestado reiteradamente que la ciudad necesita ampliar la oferta de ocio nocturno con más espacios para música.

Zapara enfatiza ahora que "gobernar la noche no consiste solo en gestionar los impactos", sino en "construir oportunidades”. Y ha insistido en apostar por un modelo de noche donde la cultura sea "un servicio de interés público y la música en vivo una de sus expresiones principales”. Dar "visibilidad" a esa red de pequeños negocios que muchas veces hacen equilibrismo para ser viables es una de las prioridades de su oficina.

Vivero de artistas y actividad nocturna

Los locales de pequeño formato tienen un papel estratégico en el "ecosistema cultural" porque facilitan las primeras actuaciones y el desarrollo de muchas artistas, ha relatado, y como germen de proyectos que luego pueden crecer en circuitos y eventos mayores. Pero el programa también quiere dar alas a la función de proximidad en los barrios de esos espacios para un púlbico inferior a 250 personas. Todo ello, en un contexto en que el cambio climático propiciará los usos nocturnos de la ciudad, ha apuntado.

El ayuntamiento cree que la fragilidad económica de este sector precisa una inyección económica para mantenerse vivo en el conjunto del territorio, por lo que el millón de euros destinado a subvenciones quiere llegar al máximo de destinatarios, con un máximo de 8.000 euros por sala. Los interesados podrán solicitar la ayuda a partir de septiembre, si cumplen condiciones como desarrollar de forma estable la programación de música en directo, sumar un mínimo de 40 conciertos el año, estar ubicadas al término municipal de Barcelona o ser de pequeño formato.

Las solicitudes se resolveránn en el primer trimestre de 2027, ha explicado el gerente del ICUB, Oriol Martí, destacando la importancia de esta colaboración entre el instituto y la Oficina de la Noche. La idea que es que los beneficiados puedan afrontar mejoras como ampliar su programación musical o hacer obras de reforma en las instalaciones, aunque la concesión no se condiciona a ninguna intervención concreta. Si hubiera una demanada superior al crédito total, se repartirá equitativamente entre los solicitantes.

Dibujando el censo

De cualquier modo, el consistorio no tiene claro el censo total de la actividad musical de estas características. Estima que unos 150 pequeños espacios acogen musica en vivo, pero no siempre de forma regular. Por lo que estiman que más de un centenar sí cumplirían los requisitos para las ayudas, que ha agradecido el músico Guillem Arnedo, presidente de la Unión de Músicos (UdM) y vicepresidente de la Acadèmia Catalana de la Música, subrayando las "dificultades" que tienen muchas salas para sobrevivir.

En paralelo a la subvención, el ayuntamiento ha lanzado un distintivo de reconocimiento para el conjunto de salas que programan música en vivo en la ciudad, en colaboración con la Associació de Sales de Concierts de Catalunya (ASACC) y la Associació de Músics de Jazz y Música Moderna de Cataluña (AMJM). La idea es hacer aflorar toda la oferta y difundir el listado en la web de la oficina de la noche para darla a conocer.

El reto con el que también trabaja, asume Zapata, es integrar la actividad nocturna y la convivencia vecinal, favoreciendo su encaje con mediación y colaboración de la Guardia Urbana, para frenar el continuo goteo de cierres de establecimientos.