Barcelona expandirá sus luces navideñas de autor a nuevos barrios y recupera los 'galets' luminosos

Mientras Barcelona atraviesa una nueva y sofocante ola de calor, el ayuntamiento ya prepara la próxima campaña navideña. "Es tradición" en este ayuntamiento presentar el alumbrado navideño en pleno verano, tal y como ha bromeado la quinta teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, al inicio de la presentación celebrada este jueves. Allí, el consistorio ha dado a conocer esta mañana cómo será el alumbrado de la Navidad 2026-2027, que este año contará con más calles iluminadas y seguirá apostando por sus características instalaciones de diseño, que esta vez también se podrán ver fuera del centro.

En total, la campaña contará con un presupuesto de 4,6 millones de euros, de los que más del 65% procederán del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET). Sobre esto, la quinta teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, Raquel Gil ha subrayado que esta financiación permite "devolver" a la ciudad una parte de los impuestos que pagan los turistas durante su estancia en la capital catalana.

Así, este invierno, la principal novedad será el aumento del alumbrado hasta los 130 kilómetros de calles, cuatro kilómetros más que el año pasado. La iluminación volverá a repartirse por los diez distritos con el objetivo de incentivar la compra en los comercios de proximidad durante las fiestas.

Festival 'Barcelona Llums de Nadal'

El Ayuntamiento vuelve a agrupar la campaña bajo la marca 'Barcelona Llums de Nadal', con la que quiere consolidar su particular modelo de luces "de autor", de la mano de diseñadores locales, y con la colaboración de la Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD. De hecho, han sido precisamente estas luces singulares las que han dado a Barcelona el título de Capital Europea de la Navidad 2026, un reconocimiento que promueve la Unión Europea y que le concedió el año pasado la entidad European Capital of Christmas.

Por eso, el consistorio quiere expandir el modelo más allá del centro y de los espacios que ya se estrenaron el año pasado, como son la Via Laietana, plaza de Catalunya, Aragó, Gran Via y paseo de Sant Joan. Así, las nuevas luces de diseño llegarán también a la Rambla Prim, en Sant Martí, con un diseño de Hey Studio, y al paseo Maragall, entre Horta-Guinardó y Sant Andreu, con una propuesta firmada por Jordi Canudes e Ingrid Picanyol.

El consistorio también ha explicado mantendrá la iluminación en algunos de los principales ejes de la ciudad, como Ronda Sant Pere, Balmes, plaza Urquinaona, las Rambles y la avenida del Paral·lel. Esta última estará toda entera iluminada por primera vez. Asimismo, se recuperarán los populares 'Galets' diseñados por Ramon Bigas, que se colocarán en 13 mercados de la ciudad y también en la plaza de Sant Miquel, que s’ubicarà en tretze mercats de la ciutat, i a la plaça de Sant Miquel, junto al edificio del ayuntamiento.

Otra de las novedades será la incorporación de dos mercados municipales más al programa de iluminación de fachadas. Apovechando sus reconstrucciones, este año estrenarán decoración navideña el mercado de la Abaceria, en Gràcia, y el mercado de Montserrat, en Nou Barris. Estos se sumarán a los mercados del Clot y de la Vall d'Hebron, que ya contaron con esta iluminación el año pasado.

Fuentes y estructuras lumínicas

La campaña de luces de Navidad municipal volverá a iluminar también más de 50 fuentes ornamentales repartidas por toda la ciudad. Entre ellas estarán las de plaza de la Mercè, plaza Karl Marx, el Llac de la Nova Icària, plaza Francesc Macià, plaza Verda de la Prosperitat, Can Mantega o la Cascada de la Ciutadella.

Asimismo, se iluminarán expresamente zonas afectadas por obras de larga duración, con la intención, según ha explicado el ayuntamiento, de ayudar a las tiendas locales que se están viendo afectadas. Para ello se destinará una partida espacial de unos 204.000 euros, con la que se instalarán 255 arcos de luz y 272 figuras luminosas.

También se colocarán 26 tótems navideños en distintos barrios, también en lugares alejados del centro, y se iluminarán edificios singulares como el Centro Cívico Sagrada Família, la Casa del Rellotge, Can Valent y las sedes de los diez distritos.

Empujón para el comercio local

El Ayuntamiento repetirá asimismo las rutas temáticas de luces, que permitirán recorrer los principales ejes comerciales, las instalaciones de autor, las fuentes iluminadas, los comercios emblemáticos y los escaparates diseñados por escuelas de diseño en Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí. Toda la información estará disponible en un mapa interactivo que los ciudadanos podrán consultar en la web municipal.

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También en el marco de los preparativos de esta campaña navideña, el ayuntamiento ya ha abierto una convocatoria de ayudas de 1,3 millones de euros para que las asociaciones de comerciantes puedan financiar el alumbrado de sus calles y animar a los ciudadanos a comprar en sus tiendas. Las subvenciones cubrirán hasta el 75% del coste de cada proyecto, con un máximo de 120.000 euros por entidad.