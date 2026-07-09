Barcelona abre 550 plazas de empleo público: consulta todos los puestos y cómo solicitarlos

Quienes estén buscando trabajo en la administración pública ya pueden optar a una de las 550 plazas de empleo público que ha convocado el Ayuntamiento de Barcelona este verano de 2026. Las ofertas son de lo más variadas, y es que se buscan 40 perfiles profesionales distintos, desde puestos administrativos hasta técnicos, educadores, personal de bibliotecas o conductores. Los candidatos interesados se podrán apuntar en estos procesos de selección hasta el 28 de julio.

Los perfiles más buscados

Dentro de esta convocatoria, destacan por ejemplo las 146 plazas de subalterno y las 69 de auxiliar administrativo que busca cubrir el Ayuntamiento de Barcelona. Otro de los perfiles más buscados es el de técnico superior en Derecho, con 37 plazas por cubrir; o el de gestor de administración general, con 35 plazas; o el de técnico medio en trabajo social, con 31 plazas ofertadas.

También se buscan 25 técnicos especialistas en educación especial y 20 técnicos superiores en arquitectura. A estas se suman 17 técnicos superiores en gestión, 16 técnicos superiores en tecnologías de la información y la comunicación, así como 14 técnicos superiores en psicología y otras 14 plazas para personal de apoyo de bibliotecas.

También ha salido la oferta de 10 plazas de técnico superior en información y otras 10 de técnico superior en ingeniería, además de 9 plazas de técnico superior en economía, 9 de técnico medio en arquitectura y 9 de técnico auxiliar de laboratorio.

Educadores, conductores e ingenieros

En el ámbito educativo y social, el Ayuntamiento de Barcelona convoca 8 plazas de técnico especialista de educación infantil, 7 de técnico medio en educación social, 5 de maestro de escuela infantil y 3 de educador de escuela infantil.

Además, se ofertan 8 plazas de conductor, junto con 7 de técnico superior en organización, 6 de técnico superior en pedagogía y 5 de técnico medio en ingeniería.

Entre los perfiles más especializados figuran 4 plazas de técnico superior en ciencia de datos, además de otras cuatro de técnico superior en ciencia y tecnología, otras cuatro de auxiliar de laboratorio y tres de técnico superior en ciencias.

Perfiles especializados: de veterinaria a logopedia

La convocatoria también incluye plazas para perfiles muy especializados, con dos vacantes de técnico medio en tecnologías de la información y la comunicación, dos de logopedia y dos de técnico auxiliar de gestión y salud.

Por último, se ofrecen plazas individuales para distintos ámbitos, entre ellos veterinaria, salud pública, microbiología, medicina y archivística, además de un puesto de enfermería del SPCPEIS, otro de fisioterapia, uno de biblioteconomía y un auxiliar de apoyo logístico.

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Cómo apuntarse

Todas las convocatorias comparten el mismo plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el 28 de julio de 2026. Los interesados pueden consultar las vacantes y presentarse a los procesos de selección en la web del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.