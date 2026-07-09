La Audiencia de Barcelona da la razón a Freenow y desestima la demanda de Élite Taxi contra Freenow por competencia desleal

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado la razón a Freenow en el litigio que mantenía con Élite Taxi desde el 2023 al concluir que la plataforma sigue prestando un servicio de intermediación entre pasajeros y taxistas, y no un servicio de transporte. Con ese argumento, el tribunal ha desestimado íntegramente la demanda por competencia desleal presentada por la asociación profesional. Además, ha revocado el único punto de la sentencia de primera instancia que había condenado a la empresa, sobre la denominada "tasa de sostenibilidad".

La resolución, consultada por EL PERIÓDICO, estima el recurso presentado por Mytaxi Iberia, la empresa de Freenow, rechaza el interpuesto por Élite Taxi y absuelve a la compañía de todas las pretensiones formuladas en su contra. Además, condena a la Élite al pago de las costas tanto de la primera instancia como de la apelación.

La demanda de Élite Taxi

El conflicto se remonta a la demanda que Élite Taxi presentó en 2023. La asociación aseguraba que Freenow no actuaba únicamente como una plataforma de intermediación, sino que en realidad prestaba un servicio de transporte en taxi. Por ello, defendía que incumplía la normativa del sector al carecer de licencia como prestadora del servicio, superar los límites de licencias y ofrecer descuentos que alteraban las tarifas reguladas. También denunciaba como práctica engañosa el cobro de una "tasa de sostenibilidad".

En julio de 2024, el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ya rechazó casi todas esas acusaciones. Consideró que Freenow prestaba un servicio de intermediación y no de transporte, aunque sí apreció competencia desleal por el uso de la expresión "tasa de sostenibilidad", al entender que podía inducir a error a los consumidores.

Taxis en el aeropuerto, algunos de Free Now. / Marc Asensio Clupés / EPC

Las razones del fallo

Ahora, la Audiencia Provincial confirma que la actividad de Freenow sigue siendo la de una plataforma de intermediación entre pasajeros y taxistas, tal y como ya había establecido en una sentencia de 2019. Los magistrados consideran que ni la reforma de la Ley catalana del Taxi de 2023 ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Uber y Star Taxi App modifican esa conclusión.

La resolución subraya que Freenow no crea una nueva oferta de transporte, sino que pone en contacto a usuarios con taxistas ya autorizados. Además, destaca que los conductores pueden aceptar o rechazar libremente cada servicio, no mantienen una relación de exclusividad con la plataforma y pueden dejar de utilizarla cuando quieran. Por ello, concluye que la empresa no ejerce una influencia decisiva sobre la prestación del transporte.

El tribunal también descarta que elementos como los descuentos para nuevos clientes, el Manual del Buen Conductor, la pasarela de pago de la aplicación o los criterios utilizados para asignar servicios alteren esa consideración. En el caso de los descuentos, recuerda que el taxista cobra siempre el importe íntegro marcado por el taxímetro y que es Freenow quien asume el coste de la rebaja, por lo que considera que esta afecta únicamente al servicio de intermediación y no a la tarifa regulada del taxi.

Denuncia fuera de plazo

Respecto a la denominada "tasa de sostenibilidad", la Audiencia revoca la condena impuesta en primera instancia por un motivo procesal. La sentencia considera acreditado que esa expresión comenzó a utilizarse en agosto de 2021 y que ya había sido sustituida por "cargo por sostenibilidad" en febrero de 2022. Como la demanda se presentó en julio de 2023, entiende que había transcurrido el plazo de un año previsto en la Ley de Competencia Desleal para reclamar, por lo que declara prescrita esa acción.

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Finalmente, en el fallo, la Audiencia resume su decisión afirmando que Freenow "no ha creado una nueva oferta en el mercado de transporte en taxi ni tiene una influencia decisiva en el servicio que se presta". Por eso, concluye que la plataforma no incumple la normativa del sector ni incurre en la competencia desleal que denuncia Élite Taxi.