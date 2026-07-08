La nueva imagen
El Tibidabo enciende las letras ‘Barcelona’ para abrir la temporada de verano del parque de atracciones
Las grafías se iluminarán todos los fines de semana de julio a las 21.45 en la instalación, que abrirá hasta las 21.00 desde este jueves y hasta las 22.00 en agosto
El Tibidabo arranca la celebración de su 125 aniversario con la inauguración de las letras "Barcelona" en el mirador
El Tibidabo pondrá 'Barcelona' en letras gigantes en su mirador para generar una foto icónica
El parque de atracciones del Tibidabo ha celebrado la noche de este miércoles el inicio de la temporada de verano, que llega en plena ola de calor. La instalación barcelonesa ha saludo esta etapa con el encendido de las letras Barcelona, colocadas desde febrero en el área panorámica con la idea de que generen una fotografía icónica del parque y la ciudad.
Las letras se encenderán cada fin de semana a las 21.45 durante el mes de julio. Y, como este miércoles, se podrá ver un espectáculo que combina danza, música luz, con el ‘Barcelona’ de Montserrat Caballé y Freddie Mercury de fondo.
125º aniversario
El parque, gestionado por la empresa municipal BSM y que este año celebra el 125º aniversario, colocó las letras de la palabra Barcelona en febrero, y con el espectáculo y el encendido persigue crear una nueva imagen en la ciudad. A partir de este 9 de julio, el Tibidabo abrirá sus puertas de las 11.00 a las 21.00 de miércoles a domingo. Y a partir del 1 de agosto, retrasará el cierre hasta las 22.00. Desde ese día, se retomará en la plaza dels Somnis una propuesta propia de la noche del parque, el Laser Show, espectáculo de luces, colores y música.
En cuanto a nueva programación, el Tibidabo esgrime ‘La volta al món ballant’, espectáculo familiar protagonizado por las Mascotes del Tibidabo, y ‘Més Cabrioles’, la segunda temporada del espectáculo ‘Cabrioles de Fil’, del Marionetarium.
El calor y las letras
Ante las temperaturas desorbitadas, el parque contará a partir del viernes con la zona Platja Tibidabo, un espacio fresco de ocio y descanso que estará situado en la zona de las fuentes de agua y donde habrá parasoles, hamacas y zonas de arena para juego. Además, una animación itinerante, ‘Els Bombers’, recorrerá los distintos espacios refrescando a los visitantes.
Las letras de la reproducción del nombre de Barcelona responden a un proyecto del conocido arquitecto Josep Miàs, de Mias Arquitectura, que ya dejó una huella muy relevante en el parque, al ser el autor de la Cuca de Llum del Tibidabo. Las letras miden 1,5 metros de ancho, 50 centímetros de profundidad y dos metros de altura. Son metálicas y cuentan con una parte translúcida con una tira LED para iluminarlas. Las letras tendrán distintas composiciones.
La Cuca de Llum, averiada
En principio, estaba previsto que los invitados llegaran al acto de encendido de las letras mayoritariamente con el sistema de transporte preferido por el parque, la Cuca de Llum, el transporte inaugurado en 2021 que sustituyó al histórico funicular, que, a su vez, había empezado a funcionar en 1958. El nuevo sistema formó parte del proceso de renovación del parque en su reapertura tras la pandemia del covid, y uno de sus objetivos era lograr que los usuarios del parque de atracciones minimizaran el uso del vehículo privado para subir a la montaña.
Pero este miércoles, la Cuca de Llum no ha podido subir al Tibidabo a los que venían a asistir al inicio de la temporada veraniega. El transporte se ha averiado, y se ha puesto a disposición de los visitantes autobuses alternativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: 'Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros
- El turismo penetra en barrios vulnerables del área de Barcelona con centenares de plazas de alojamiento
- MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
- Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
- MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
- Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat
- Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas