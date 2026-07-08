El Tibidabo enciende las letras ‘Barcelona’ para abrir la temporada de verano del parque de atracciones

El parque de atracciones del Tibidabo ha celebrado la noche de este miércoles el inicio de la temporada de verano, que llega en plena ola de calor. La instalación barcelonesa ha saludo esta etapa con el encendido de las letras Barcelona, colocadas desde febrero en el área panorámica con la idea de que generen una fotografía icónica del parque y la ciudad.

Las letras se encenderán cada fin de semana a las 21.45 durante el mes de julio. Y, como este miércoles, se podrá ver un espectáculo que combina danza, música luz, con el ‘Barcelona’ de Montserrat Caballé y Freddie Mercury de fondo.

125º aniversario

El parque, gestionado por la empresa municipal BSM y que este año celebra el 125º aniversario, colocó las letras de la palabra Barcelona en febrero, y con el espectáculo y el encendido persigue crear una nueva imagen en la ciudad. A partir de este 9 de julio, el Tibidabo abrirá sus puertas de las 11.00 a las 21.00 de miércoles a domingo. Y a partir del 1 de agosto, retrasará el cierre hasta las 22.00. Desde ese día, se retomará en la plaza dels Somnis una propuesta propia de la noche del parque, el Laser Show, espectáculo de luces, colores y música.

En cuanto a nueva programación, el Tibidabo esgrime ‘La volta al món ballant’, espectáculo familiar protagonizado por las Mascotes del Tibidabo, y ‘Més Cabrioles’, la segunda temporada del espectáculo ‘Cabrioles de Fil’, del Marionetarium.

El calor y las letras

Ante las temperaturas desorbitadas, el parque contará a partir del viernes con la zona Platja Tibidabo, un espacio fresco de ocio y descanso que estará situado en la zona de las fuentes de agua y donde habrá parasoles, hamacas y zonas de arena para juego. Además, una animación itinerante, ‘Els Bombers’, recorrerá los distintos espacios refrescando a los visitantes.

Las letras de la reproducción del nombre de Barcelona responden a un proyecto del conocido arquitecto Josep Miàs, de Mias Arquitectura, que ya dejó una huella muy relevante en el parque, al ser el autor de la Cuca de Llum del Tibidabo. Las letras miden 1,5 metros de ancho, 50 centímetros de profundidad y dos metros de altura. Son metálicas y cuentan con una parte translúcida con una tira LED para iluminarlas. Las letras tendrán distintas composiciones.

La Cuca de Llum, averiada

En principio, estaba previsto que los invitados llegaran al acto de encendido de las letras mayoritariamente con el sistema de transporte preferido por el parque, la Cuca de Llum, el transporte inaugurado en 2021 que sustituyó al histórico funicular, que, a su vez, había empezado a funcionar en 1958. El nuevo sistema formó parte del proceso de renovación del parque en su reapertura tras la pandemia del covid, y uno de sus objetivos era lograr que los usuarios del parque de atracciones minimizaran el uso del vehículo privado para subir a la montaña.

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Pero este miércoles, la Cuca de Llum no ha podido subir al Tibidabo a los que venían a asistir al inicio de la temporada veraniega. El transporte se ha averiado, y se ha puesto a disposición de los visitantes autobuses alternativos.