Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva hasta ocho fincas en el barrio del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle de Rubinstein.

Inicialmente han desalojado las fincas adyacentes, de la calle de Rubinstein, 2, 4 y 6, y la calle de Teodora Lamadrid, 3 y 5. Posteriormente, se ha desalojado tres más, hasta ocho fincas, añadiendo los edificios de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, 54, 56 y 58.

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La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro.

Un centenar de vecinos pasa la noche fuera Un centenar de vecinos no ha podido dormir en su casa. Este mañana los técnicos evaluarán el esatdo de los edificios.

Prosiguen las tareas de hormigonado de cara a la consolidación del socavón El proceso de hormigonado del socavón continuará hasta entrada la madrugada, han reiterado los Bomberos. Por la mañana, tras quedar estabilizado se comprobará su consolidación y posterior evolución, han destacado.

30 personas han accedido a sus hogares para recoger pertenencias y 85 han sido atendidas El jefe de Bomberos de Barcelona de guardia Gerard Prades ha explicado hace unos minutos que hasta el momento 30 personas habían accedido a sus domicilios con acompañamiento de los bomberos o Guardia Urbana para recoger enseres básicos. El CUESB han asistido a 85 afectados, pero solo dos personas solas han requerido atención para su realojamiento. No obstante, el operativo municipal está activo por si alguna persona que tenía previsto su realojo con familiares no lo lograse.

Territori investigaba una reclamación por fisuras en una de las fincas afectadas La responsable de Geología y obras subterráneas del Departament de Territori, Laura Carrasco, ha explicado en una comparecencia a las 20.00 horas en la zona afectada que en las últimas semanas se habían detectado fisuras en una de las fincas de la calle de Sant Gervasi de Cassoles. Pero ha señalado que se había comprobado que algunas patologías ya estaban antes del inicio de las obras, mientras que otras "están en estudio" para comprobar si tienen relación con los trabajos o no.

Los vecinos pueden recoger enseres personales acompañados por bomberos Durante la tarde y la noche, efectivos de los Bomberos de Barcelona y la Guardia Urbana de Barcelona se mantendrán desplegados en la zona, para vigilar y atender y acompañar vecinos y vecinas, que solo podrán acceder a las viviendas puntualmente para recoger pertenencias básicas si hace falta, con acompañamiento de los servicios de emergencia, ha informado el ayuntamiento.

El ayuntamiento mantendrá toda la noche el operativo de atención a los afectados El Ayuntamiento mantendrá durante toda la noche el dispositivo desplegado este martes para atender las personas afectadas en ocho edificios del barrio del Putxet, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi. El consitorio ha activado los alojamientos sociales municipales en caso de que sea necesario, aunque muchos afectados se han ubicado en casa de familiares. En un primer momento, desde el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) se ha atendido las personas que se encontraban en los edificios desalojados, con el Centre Cívic Villa Florida como centro de referencia para la atención e información del vecindario. El CUESB mantendrá un dispositivo durante toda la noche en la zona para continuar la atención de la totalidad de los vecinos y vecinas.

Monitorización continua de los 8 edificios Territorio ha explicado que está previsto que el miércoles por la mañana se realice una segunda evaluación de la zona afectada. Mientras tanto, se está llevando a cabo una monitorización cada hora manual y automática de los edificios.

Las tareas de bombeo de hormigón en el socavón se alargarán hasta la madrugada “La prioridad en todo momento ha estado garantizar la seguridad de las personas”, ha asegurado esta tarde la consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Ha relatado que tras los análisis previos, se ha procedido a rellenar la cavidad con hormigón mediante bombeo. Esta tarea se alargará hasta la madrugada.

El PP pide una auditoría de los trabajos de la L9 La diputada del PP en el Parlament Ángeles Esteller ha pedido a la Generalitat una "auditoría independiente" de seguridad de las obras de la L9 de Metro de Barcelona tras el socavón del Putxet que ha obligado a desalojar 93 pisos.