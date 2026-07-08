Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MessiSentmenatIncendiosGroenlandiaL'HospitaletSocavón BarcelonaOla de calorMarine Le PenCasa Torres
instagramlinkedin

En Directo

Infraestructuras

Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar ocho fincas en el Putxet de Barcelona

Un socavón de ocho metros obliga a desalojar cinco edificios en el Putxet sin causar heridos

Un socavón de ocho metros obliga a desalojar cinco edificios en el Putxet sin causar heridos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gisela Macedo

Patricia Castán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva hasta ocho fincas en el barrio del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle de Rubinstein.

Inicialmente han desalojado las fincas adyacentes, de la calle de Rubinstein, 2, 4 y 6, y la calle de Teodora Lamadrid, 3 y 5. Posteriormente, se ha desalojado tres más, hasta ocho fincas, añadiendo los edificios de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, 54, 56 y 58.

Noticias relacionadas

La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  2. MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio
  3. MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
  4. Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
  5. La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: 'Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros
  6. El turismo penetra en barrios vulnerables del área de Barcelona con centenares de plazas de alojamiento
  7. MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
  8. MAPA | Dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido

Directo | Un centenar de vecinos del Putxet pasa la noche fuera a la espera de que los técnicos evalúen hoy las fincas

Directo | Un centenar de vecinos del Putxet pasa la noche fuera a la espera de que los técnicos evalúen hoy las fincas

ALCA Technologies, la empresa italiana que quiere acercar la automatización a las pymes

Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona

Una quincena de cooperativas catalanas se alían para comprar viviendas a fondos y grandes propietarios

Una quincena de cooperativas catalanas se alían para comprar viviendas a fondos y grandes propietarios

Los grupos de apoyo a la paternidad de Barcelona benefician a más de 2.200 padres en 15 años

Los grupos de apoyo a la paternidad de Barcelona benefician a más de 2.200 padres en 15 años

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Albert Sáez, director de Contenidos de Prensa Ibérica, participan en un encuentro del ciclo Afterwork celebrado en Barcelona

El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental

El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental

La histórica Casa Torres en la calle de Petritxol de Barcelona anuncia cierre con una gran liquidación de bisutería

La histórica Casa Torres en la calle de Petritxol de Barcelona anuncia cierre con una gran liquidación de bisutería