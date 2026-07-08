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Incidente

Un coche en llamas colapsa la C-58 a la altura de Sabadell Nord en sentido Terrassa

La incidencia ha afectado a la circulación en este punto de la vía, una de las principales conexiones del Vallès Occidental

El punto cero del incendio en Gavà: un coche provoca la propagación del fuego

Tráfico en la C-58 cerca del Nus de la Trinitat

Tráfico en la C-58 cerca del Nus de la Trinitat / Trànsit

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El incendio de un vehículo ha provocado retenciones este miércoles a las 17.15 horas en la C-58, a la altura de Sabadell Nord, en sentido Terrassa.

La incidencia ha afectado a la circulación en este punto de la vía, una de las principales conexiones del Vallès Occidental. El fuego se ha originado en un vehículo que circulaba por la carretera, lo que ha obligado a los conductores a extremar la precaución en la zona.

El suceso se produce en un contexto de máxima preocupación por los incendios forestales en Catalunya, con varios focos activos en plena ola de calor. Uno de los casos más recientes es el incendio declarado en Gavà, originado en una ladera muy cercana al macizo del Garraf y rodeada de edificios.

Aunque en un primer momento se apuntó a unos vehículos como posible origen de las llamas en Gavà, el Ayuntamiento ha señalado que esta hipótesis ya se ha descartado y que se ha abierto una investigación para esclarecer el posible origen del fuego.

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Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de tráfico mientras se trabaja para normalizar la circulación.

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