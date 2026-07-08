Refugios climáticos cerrados: la plantilla de las bibliotecas de Barcelona mantiene la huelga indefinida este verano

La plantilla de las bibliotecas de Barcelona aprobó, “por amplia mayoría”, mantener la huelga indefinida durante el verano en una asamblea celebrada en la Biblioteca Can Fabra. Desde el 26 de mayo lleva a cabo un paro indefinido diario después de que el 20 de abril comenzase con una huelga parcial, el 21 con una huelga de 24 horas y a partir del 25 de abril con una huelga los sábados. Asimismo, el comité de empresa ha informado en un comunicado, recogido por ACN, de que este jueves la conselleria de Treball los ha convocado a una mediación y ha indicado que en la última, la empresa no se presentó. En este sentido, confían en que esta vez sí asista.

Se da la circunstancia que las bibliotecas son uno de los puntales de la red de refugios climáticos de Barcelona. Sus climatizadas instalaciones cobijan a muchos vecinos durante olas de calor extremo como la que precisamente vive la ciudad esta semana.

El comité de empresa espera que el Ayuntamiento “cumpla” el mandato de la propuesta aprobada en la Comisión de Derechos Sociales y Cultura del pasado 16 de junio, en la que todos los grupos políticos votaron a favor de abrir espacios de negociación e “impulsar soluciones para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal bibliotecario, así como su reconocimiento profesional”. El comité de empresa ha lamentado que el gerente de Recursos Humanos del Ayuntamiento “continúa sin querer sentarse a negociar. Esperamos que la mediación de mañana sirva para desbloquear esta situación y permita abrir, finalmente, una negociación real”.

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Como informó este diario, la movilización divide a los sindicatos con representación en los servicios municipales. Por ejemplo, CCOO, UGT y CSIF expresaon por carta a la oposición su "desacuerdo" con la convocatoria de un pleno extraordinario sobre estas huelgas y criticaron los ataques recibidos en sus sedes. En la misiva, los tres firmantes del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2025-2028 del consistorio pedían a Junts, Bcomú y ERC "responsabilidad institucional" y respeto a "los espacios de negociación colectiva legítimamente constituidos".