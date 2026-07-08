Paliar las altas temperaturas
MAPA | Refugios climáticos en el área de Barcelona para combatir la ola de calor
La oferta de refugios climáticos en el área metropolitana alcanza este año las 319 localizaciones; tanto exteriores como interiores
La red de refugios climáticos metropolitanos se amplía un 31% tras sumar 75 nuevos espacios
En los últimos cinco años, el mapa de los refugios climáticos que gestiona el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) gracias a su Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics (XMRF) ha crecido notablemente. De los exiguos 20 que el ente referenciaba en 2021, este verano se ha pasado a 319.
Así, son 75 los nuevos refugios que se suman al listado, y ya dan cobertura a 1,5 millones de vecinos, sin contar los residentes en la ciudad de Barcelona. En total, se trata de 188 equipamientos municipales, 108 parques y 23 piscinas.
Una de las novedades de este año consiste en la próxima introducción en el listado de locales de titularidad privada. Concretamente, comercios o establecimientos de atención al público se pueden adherir a la XMRC para ofrecer a los vecinos la oportunidad de realizar pequeñas estancias en ellos para resguardarse del calor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: 'Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros
- El turismo penetra en barrios vulnerables del área de Barcelona con centenares de plazas de alojamiento
- MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
- Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
- MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
- Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat
- El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental