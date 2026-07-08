Tiroteo en el Putxet de Barcelona: los vecinos denuncian un aumento de la inseguridad en la zona

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el barrio de El Putxet, en Barcelona, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Según ha adelantado 'El Caso' y ha confirmado la agencia ACN, la policía catalana tuvo conocimiento de que, hacia las 5.52 horas, se produjeron varios disparos en la calle Ferran Puig, junto al parque del Turó del Putxet.

LUGAR DEL SUCESO

"Se ha convertido en un barrio inseguro"

A primera hora de la mañana, la tranquilidad había regresado a la calle Ferran Puig, aunque entre los vecinos seguía presente la inquietud por lo ocurrido durante la madrugada. Una vecina del número 74-76, cuya vivienda da justo enfrente del lugar donde se produjeron los disparos, explica que un fuerte ruido la despertó mientras dormía. Sin embargo, asegura que después no volvió a escuchar nada más y que no fue consciente de lo sucedido hasta horas más tarde.

En el número 81 de la misma calle, unos vecinos que acababan de regresar de vacaciones relatan que se enteraron del suceso a través de un mensaje en un grupo de WhatsApp del barrio. La alerta informaba de que se había producido un tiroteo en la zona, aunque este miércoles por la mañana todavía desconocían más detalles sobre lo ocurrido.

La preocupación también la expresa Dolors Ortiz, vecina del número 79 de la calle Ferran Puig desde hace medio siglo. A su juicio, la sensación de inseguridad ha aumentado en las últimas semanas. "Han robado mucho últimamente. Se ha convertido en un barrio inseguro. Llevo 50 años viviendo aquí y ahora ya no es seguro. Siempre había sido un barrio muy tranquilo, pero ahora da miedo salir a pasear al perro", lamenta.

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Por el momento, no se ha localizado a ninguna persona herida y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.