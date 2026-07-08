Interrumpida la circulación en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Puigcerdà por una incidencia técnica

La circulación ferroviaria en la línea R3 de Rodalies de Catalunya se encuentra interrumpida este miércoles entre La Garriga y Puigcerdà debido a una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico.

Los equipos técnicos trabajan para solucionar la avería a la mayor brevedad posible y restablecer el servicio ferroviario en el tramo afectado.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera mientras dure la interrupción de la circulación. La medida busca facilitar los desplazamientos de los usuarios afectados por la incidencia en esta línea del núcleo de Rodalies de Catalunya.

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Por el momento, no se ha informado de una previsión concreta para la recuperación del servicio.