El incendio de Sentmenat sigue activo en su tercer día y los Bombers concentran esfuerzos para evitar que alcance El Farell

El incendio forestal declarado el lunes en Sentmenat, en el Vallès Occidental, continúa activo y todavía no ha podido ser estabilizado. Los Bombers de la Generalitat concentran este miércoles sus esfuerzos en evitar que el fuego genere nuevos focos secundarios que puedan afectar a la urbanización de El Farell y al núcleo de Sant Sebastià de Montmajor, ambos en Caldes de Montbui, en el Vallès Oriental.

El incendio ha quemado ya unas 200 hectáreas, en su gran mayoría de terreno forestal y una pequeña parte agrícola. Durante la noche, los equipos de extinción no han podido cerrar todo el perímetro del fuego, que sigue presentando zonas activas y de difícil acceso debido a la fuerte pendiente, la abundante vegetación y la complejidad del terreno.

Unos 240 efectivos trabajan en la zona con alrededor de 70 recursos, entre ellos medios terrestres y aéreos. Con la salida del sol se han reincorporado hidroaviones y helicópteros para reforzar las tareas de extinción. Según han explicado los Bombers, el objetivo principal de la jornada es controlar cualquier ignición fuera del perímetro que pueda reactivar el flanco derecho o la parte alta del flanco izquierdo, actualmente las zonas que generan más preocupación.

El jefe del operativo de los Bombers, Eduard Martínez, ha advertido de que no se descarta la aparición de nuevos conatos, como ya ocurrió durante la jornada del martes, cuando el incendio avanzó con mucha intensidad y generó numerosos focos secundarios. El cuerpo de emergencias calcula que se ha trabajado aproximadamente sobre el 80% del perímetro, aunque el fuego todavía no se da por estabilizado.

Las condiciones meteorológicas tampoco favorecen las tareas de extinción. Para este miércoles se esperan temperaturas muy elevadas, humedad baja y viento de marinada, de componente sur y suroeste. Los Bombers prevén, por ello, una jornada especialmente complicada y no esperan poder estabilizar el incendio, como mínimo, hasta la tarde.

El Farell, principal punto de preocupación

Protecció Civil mantiene el confinamiento de unas 300 personas en El Farell y en Sant Sebastià de Montmajor, después de haber levantado el martes por la noche las restricciones en cinco de las siete urbanizaciones afectadas por el incendio. La medida se mantiene por el riesgo de que los focos secundarios puedan reactivarse con intensidad y aproximarse a estas zonas habitadas.

La zona cuenta con una única vía de acceso, que está siendo utilizada por los servicios de emergencia. Por este motivo, las autoridades han insistido en la importancia de mantener la carretera despejada para facilitar el paso de los camiones y del resto de vehículos de extinción.

El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha destacado la actitud responsable de los vecinos, que están siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia. A consecuencia del confinamiento, algunas personas no han podido regresar a sus viviendas desde el lunes. Un total de 35 vecinos que no han encontrado alojamiento por sus propios medios han sido realojados en los balnearios Termes Victòria y Broquetas, que han ofrecido habitaciones de forma gratuita. Otra persona ha sido trasladada a una residencia para personas mayores.

Por otra parte, los usuarios del camping El Pasqualet ya pueden regresar, después de que el martes por la noche se levantara el confinamiento en este punto.

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Otros incendios en Catalunya

Mientras continúa la preocupación por el incendio de Sentmenat, los Bombers han dado por controlados los fuegos de Savallà del Comtat, en la Conca de Barberà, y de Selvanera, en Torrefeta i Florejacs, en la Segarra. En el primero se mantienen dos dotaciones y en el segundo trabajan cuatro. En la Bisbal d’Empordà, en el Baix Empordà, el incendio quedó controlado este martes, aunque los Bombers siguen desplegados con 10 dotaciones.