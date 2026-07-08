El Incasòl inicia la construcción de 146 viviendas de alquiler asequible en Viladecans

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciado las obras de construcción de una promoción de 146 viviendas destinadas al alquiler asequible en el sector Llevant de Viladecans (Baix Llobregat). Las obras se han adjudicado por 19,42 millones de euros, de los que 1,88 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, ha informado el Incasòl en un comunicado.

La promoción se levantará sobre terrenos propiedad del Incasòl y forma parte del programa de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las viviendas, de entre 46 y 70 metros cuadrados útiles, dispondrán de dos o tres habitaciones y estarán diseñadas para adaptarse a diferentes tipologías familiares.

El proyecto, redactado por Fabregat & Fabregat SCP, Simón Abellán Cardona y Pol Monago Jiménez, prioriza la orientación sur de todas las zonas de estar, comedor y cocina para favorecer el aprovechamiento de la luz natural durante todo el año. Asimismo, todos los pisos contarán con ventilación cruzada natural para reducir la demanda de climatización y con cocinas de diseño flexible, que podrán integrarse en la sala de estar o independizarse según las necesidades de los residentes. El edificio tendrá entre siete y diez plantas sobre rasante, en función del volumen, y dispondrá de 165 plazas de aparcamiento.

La promoción se ubica en el sector Llevant de Viladecans, una nueva área de expansión urbana de esta población con una superficie de 26,6 hectáreas, donde está prevista la construcción de 2.956 viviendas.