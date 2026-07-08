El Gremi de Restauració de Barcelona recurre el plan municipal que recorta horarios a la hostelería del paseo del Born

El Gremi de Restauració de Barcelona ha anunciado este miércoles la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva de la declaración de Zona Acústica de Régimen Especial (ZARE) del paseo del Born que publica hoy el BOPV que recorta el horario de actividad de sus bares y restaurantes.

La declaración se vincula a un plan que entre otras medidas incluye la doble restricción del horario de funcionamiento tanto de las terrazas como de la actividad en el interior de los establecimientos de restauración. La entrada en vigor se pospone a una segunda fase de la aplicación del plan, que coincidiría con las próximas elecciones municipales (mayo de 2027), pero la patronal cree que la medida parece "irremediable" y mantiene que ninguna de las actuaciones previstas "incide en las verdaderas causas del problema: los botellones y el incivismo".

De ese modo, se abre una nueva cruzada judicial del sector contra restricciones horarias, que hasta ahora han desembocado en sentencias favorables a la restauración, como son los casos de Blai-Blesa, Ferlandina, plaza de George Orwell, plaza del Sol, y Enric Granados, mencionan, aunque en este último caso están a la espera de un nuevo pronunciamiento judicial que concrete los efectos de la sentencia firme que dio la razón al Gremi.

Sin diálogo con el sector

El director de la patronal, Roger Pallarols, critica que el distrito de Ciutat Vella no haya apostado por un "cambio real" en el último mandato. Considera que se toman decisiones "idénticas o peores" para los restauradores. Insiste en que los problemas del Born parten del botellón y el incivismo, y no de los establecimientos de hostelería. Y arremete contra el ayuntamiento, porque "sigue sin prestar atención a las verdaderas prioridades del distrito: la delincuencia, el sinhogarismo, el incivismo, la venta y el consumo de drogas, la violencia en el espacio público y otros".

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En pie de guerra de nuevo, el gremio cuestiona incluso "la utilidad del comisionado de la Noche". Lamentan que su titular, Carmen Zapata, no haya contestado la carta que le enviaron el pasado febrero sobre la situación de este núcleo de Ciutat Vella. Le pedían que mediase en nombre de las empresas, para frenar el recorte horario, que ya se ha impuesto durante el último mandato municipal en puntos como 'Triángulo golfo' del Poblenou o Tuset.