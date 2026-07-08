Seis familias del Putxet afectadas por el socavón, realojadas en hoteles por las constructoras de la L9

Seis familias procedentes de las 93 viviendas afectadas por el socavón que las obras de la L9 han causado en el Putxet de Barcelona han sido realojadas en hoteles, al poder acogerse a una medida excepcional activada para responder a este incidente. El departamento de Territori de la Generalitat de Catalunya confirma a EL PERIÓDICO que la primera oferta de alojamiento siempre es el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), un equipamiento municipal operativo 24h y 365 días al año en el Poblenou. No obstante, muchos afectados han preferido pagar estancias en hoteles, más confortables y reembolsables por las pólizas del seguro de sus viviendas.

Para aquellos que tuvieran problemas para hacer efectiva esta cobertura o adelantar el dinero, Territori detalla que "se ha previsto, a través de Infraestructuras.cat, la búsqueda de hoteles con el apoyo de las empresas constructoras". Es decir, las adjudicatarias de la construcción de la nueva línea de metro asumen la factura del hotel si algún afectado lo necesita. La Generalitat no descarta que en los próximos días pueda sumarse algún caso más a esta media docena actual de exilios hoteleros.

La previsión de los técnicos, expresada in situ este mediodía por Ramon Ramírez, director general de Infraestructuras de la Generalitat, es que los vecinos puedan regresar a casa como pronto el sábado por la mañana. El jefe de guardia de los Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, ha agregado que acompañarán a los vecinos que lo requieran a recoger pertenencias para pasar estos tres días fuera de casa.

Las opciones iniciales de realojamiento generaron mucho nerviosismo tras detectarse el socavón, de ocho metros de diámetro. El CUESB ha atendido a 85 personas, pero solo una de ellas, junto a su mascota, aceptó dormir en el servicio de emergencia, ha confirmado este miércoles su directora, Maribel del Moral. Fuentes municipales recuerdan que la respuesta estándar ante incidentes súbitos como este es el CUESB. Vecinos consultados relatan a este diario que causó decepción e indignación que les propusieran "albergues y no hoteles", por lo que muchos rápidamente buscaron casas de amigos y familiares que les acogieran unos días. Con el paso de las horas, las gestiones particulares y públicas han allanado el camino a las habitaciones de hotel.

"La gente está más tranquila"

Poco a poco, los ánimos se van calmando en Sarrià-Sant Gervasi, aunque persista la incertidumbre sobre la fecha exacta del ansiado regreso a la normalidad. La segunda reunión informativa, celebrada este miércoles con portavoces de Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona en el Centre Cívic Vil·la Florida, ha dejado una sensación más positiva que la primera. Han salido con más respuestas que el día anterior, aunque todavía con muchas incógnitas. La próxima cita será este jueves a las 12.00 horas para informar de la evolución de los trabajos y trasladar nuevas explicaciones actualizadas.

Bomberos hablando con vecinos del socavón del Putxet, este miércoles por la mañana / Edu Gil

"La gente está más tranquila", resumía a este diario una de las vecinas al abandonar el encuentro. La misma afectada, que asistió tanto a la reunión del martes como a la de este miércoles, destacaba que en esta ocasión "ha habido más información y también más empatía" por parte de los responsables políticos y técnicos. "Han respondido a las preguntas que han podido", añadía, aunque lamentaba que cuestiones clave, como el plazo para volver a casa, es incierto.

Otro de los asistentes, Josep, propietario de un piso alquilado en la calle Teodora Lamadrid, considera que la reunión de este miércoles fue más útil que la del día anterior. "Hoy nos han explicado con más detalle la situación y me parece prudente esperar tres días para verificar que todo se haga bien", señala. En su caso, mantiene un contacto constante con sus inquilinos para coordinar tanto el alojamiento como las futuras inspecciones de la vivienda. "Son circunstancias excepcionales y ha habido comprensión total", dice.

Las grietas aún inquietan

Entre quienes siguen sin poder regresar a sus viviendas está Josep Maria Oliver, residente en la calle Rubinstein. Explica que, por ahora, depende de los controles que los técnicos realizan sobre el terreno. "Nos han dicho que durante tres días estarán pendientes de las sondas que han instalado, incluso esta mañana han colocado más para medir los posibles movimientos del terreno. En función de esas mediciones nos dirán si podemos volver a casa o no", relata.

El centro cívico Vil·la Florida ofrece atención personalizada a los afectados por el socavón del Putxet / Edu Gil

Aunque durante la reunión se les informó de que el gran socavón ya ha sido rellenado con hormigón, Oliver admite que sigue preocupado. "Nos dicen que está consolidado, pero hemos visto grietas en distintos puntos del barrio. Lo que queremos saber es si todo esto continúa moviéndose o no. Estamos con la incertidumbre de qué pasará", explica. Las comprobaciones técnicas que se realicen hasta el sábado determinarán si existe algún riesgo. "Si las son correctas y nos pueden tranquilizar, fantástico. Si dicen que no, ya veremos qué hacemos", añade.

El vecino recuerda que el martes recibió la llamada de la portera mientras se encontraba fuera de Barcelona. "Nos avisó de que había bomberos y ambulancias en la plaza. Cogimos el coche y vinimos enseguida. Cuando llegamos nos encontramos todo el operativo y durante el día nos fueron explicando lo que había pasado", recuerda. Pese a la preocupación, Oliver reconoce que los vecinos han conseguido organizarse durante estos primeros días fuera de casa: "Por suerte nos hemos podido apañar".

La directora de proyectos de Infraestructuras, Begoña Castiblanque, ha indicado este mediodía a los medios que la tuneladora de la L9 se encuentra 12 metros por delante del lugar de los hechos. Está en un punto del subsuelo caracterizado por las pizarras, más estable que los terrenos arenosos. Sant Gervasi ha sido históricamente un territorio de torrentes de agua.

Una residencia de ancianos, pared con pared

A pocos metros del punto afectado, pared con pared con uno de los inmuebles desalojados, la residencia geriátrica Sant Gervasi Parc vive la situación con tranquilidad. El centro, situado junto al área acordonada, asegura que el incidente no ha alterado su funcionamiento ni ha supuesto ningún riesgo para los residentes. Responsables municipales acudieron el martes a informar personalmente a la dirección y la residencia envió un correo electrónico a las familias para transmitir un mensaje de calma y confirmar que toda la actividad continúa con absoluta normalidad.