El 'eje verde' de Consell de Cent en Barcelona dispara un 96% sus alquileres comerciales en 5 años

El cambio de la la fisonomía de la calle de Consell de Cent, en Barcelona, desde que se transformó en eje verde salta a la vista: más comercio, más gastronomía, terrazas y operadores más cotizados, porque los precios de los arrendamientos filtran muchas aperturas. Pero un nuevo estudio de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet en colaboración con el Grupo ST pone cifras al impacto de la mutación del vial en términos de alquileres comerciales: tras la peatonalización e integración en el modelo de 'superilla', el tramo principal es un 96% más caro que en 2021. En solo cinco años sus locales han pasado de cotizar a 45 €/m2 al mes, a alcanzar los 88 €/m² en 2026.

Esa 'tarifa' le da un peso comparable a la Rambla Catalunya (90 euros por m2) o la relanzada Diagonal (85 euros de media, pese a la variedad entre aceras), aunque lejos del rey de los ejes 'prime', el paseo de Gràcia, con una media de 343 euros/m2, detallan a este diario.

La consultora define ya a Consell de Cent como uno de los ejes"con más proyección" de la ciudad. Y según Clara Matías, su directora Retail High Street, el ejemplo demuestra cómo el urbanismo afecta al mapa comercial de una ciudad. A su juicio, "ha atraído operadores con propuestas diferenciales generando un impacto positivo en el conjunto de la ciudad”. Un movimiento que corroboraría la tendencia urbana de concentrar la demanda comercial "en ubicaciones de calidad, con buen entorno urbano, visibilidad y capacidad para generar experiencia", defiende, con la tesis de que los locales aportan atractivo al entorno.

La pacificación de la calle comporta un flujo peatonal mucho mayor que antes, conviertiéndo su tramo central en un gran escaparate. Los vecinos temían una gentrificación y encarecimiento de la zona, y los datos del mercado inmobiliario confirman de momento la revalorización.

Laborde Marcet destaca en su informe que el nuevo mix comercial suma "operadores de mayor posicionamiento y conceptos vinculados a la restauración experiencial, el retail de marca, el diseño, la cultura y la comunidad". Las aperturas en estos años han sido numerosas, pero destacan casos como Circolo Popolare (en la confluencia estrella, con paseo de Gràcia), la zapatería de diseño Flabelus, o la librería La Central, que refuerza el componente cultural del eje.

Un efecto secundario de ese desembarco de marcas sería que los propietarios valoran la calle y seleccionan inquilinos estratégicamente, priorizando el refuerzo de la identidad del eje, defiende el informe. La tesis de Matías es que la calidad del opeador puede "generar destino”. En ese sentido, argumentan en su informe que Consell de Cent "anticipa" parte del futuro del comercio urbano en Barcelona, "con ejes más caminables, propuestas más cuidadas y una relación más estrecha entre ciudad, actividad económica y vida de barrio".

El efecto residencial

La radiografía que han realizado con el Grupo ST apunta también a una revalorización de las viviendas, que también son objeto de deseo entre los compradores que apuestan por una calle sin tráfico y mucho más verde que la mayoría del Eixample. Sin embargo, este dato es más difícil de valorar porque el conjunto de la ciudad suma varios años de incrementos de precio. En este caso, estiman la media de los precios de compraventa de vivienda usada en una media de 5.865 €/m2 actual, con incrementos interanuales que llegan a superar el 10%. Pablo Pluvinet, director de Desarrollo de Negocio del Grupo ST lo define como un enclave "de alta demanda, con un perfil comprador más resiliente y menor sensibilidad a los incrementos de precio".

Dentro del tramo estudiado, lo más cotizado es obviamente la parte central, junto a paseo de Gràcia y paseo de Sant Joan, cercano a los 6.000 €/m2, mientras que los extremos que tocan Sants o la Meridiana se moderan en torno a los 4.500 euros. Pero el mayor atractivo generado en el vial ha repercutido en todos los barrios que cruza, añade el experto.