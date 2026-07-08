Dos detenidos por robar dos esculturas de famosos artistas en galerías de Barcelona y esconderlas en su hotel y un jardín

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a dos hombres por robar dos esculturas en galerías de arte de la ciudad, una de Eduardo Chillida y otra de Coderch & Malavia, valoradas conjuntamente en 235.650 euros. Los robos se produjeron el lunes en la galería Villa del Arte, en el paseo de Gràcia, y el martes en la Galería Mayoral, en la calle Consell de Cent. La intervención policial permitió identificar a los sospechosos, detenerlos y recuperar las dos obras sustraídas, que habían sido escondidas en un jardín y en la habitación del hotel donde se alojaban los arrestados.

El primer robo tuvo lugar el lunes en la galería Villa del Arte. Mientras uno de los dos hombres distraía a una trabajadora, el otro sustrajo la escultura de Coderch & Malavia, valorada en más de 10.500 euros. Al día siguiente repitieron el mismo modus operandi en la Galería Mayoral, de donde se llevaron la escultura Lurra G20 de Eduardo Chillida, valorada en más de 225.000 euros.

A raíz de los dos robos, los Mossos d’Esquadra difundieron la descripción y las imágenes de los sospechosos entre las patrullas policiales desplegadas en la ciudad. La Guardia Urbana ha confirmado que una unidad del distrito del Eixample localizó a dos hombres que coincidian con la descripción de los presuntos autores del segundo robo, recién cometido. Los interceptó hacia las 11 de la mañana en el cruce de la Diagonal con Roger de Flor. Tienen 28 y 25 años de edad.

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Después de la detención, los agentes les preguntaron dónde habían escondido las obras. Aunque uno de los arrestados se negó a colaborar, el otro acabó confesando que la escultura de Coderch & Malavia estaba en un jardín y que la de Chillida se encontraba en la habitación del hotel donde se alojaban. Una vez recuperadas, la Guardia Urbana pudo devolverlas a las galerías. "La verificación de las imágenes de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas confirmó la autoría de los hechos", apunta la policía local, que detalla que se les imputa un delito de hurto.