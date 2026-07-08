Los Bombers estabilizan el incendio de Sentmenat en su tercer día

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio forestal de Sentmenat, en el Vallès Occidental, según ha explicado este miércoles por la noche la consellera de Interior, Núria Parlon, desde el centro de mando del cuerpo de emergencias en Bellaterra, en Cerdanyola del Vallès.

El anuncio llega después de que Protecció Civil haya levantado el confinamiento de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor, en Caldes de Montbui, dos de los tres núcleos que todavía permanecían confinados por el incendio. Las restricciones se mantienen, sin embargo, en Guanta, en el término municipal de Sentmenat.

Pese a la estabilización del fuego, los Bombers mantienen el dispositivo sobre el terreno para evitar reactivaciones y controlar posibles puntos calientes. El jefe de los Bombers, David Borrell, ha pedido a la ciudadanía que evite circular por la BV-1243, la carretera afectada, para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia. En la misma línea, Parlon ha vuelto a reclamar complicidad y corresponsabilidad ciudadana ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendio.

La superficie afectada por el fuego es de aproximadamente 171 hectáreas, de las cuales 85,65 corresponden a Caldes de Montbui. La mayor parte del terreno quemado es forestal, aunque también hay una pequeña parte agrícola.

Durante la jornada, los equipos de extinción han trabajado en un terreno especialmente complejo, con fuerte pendiente, abundante vegetación y puntos de difícil acceso. Uno de los principales objetivos de los Bombers ha sido evitar que posibles igniciones fuera del perímetro pudieran reactivar los flancos más sensibles del incendio.

El jefe del operativo, Eduard Martínez, había advertido durante el día de que no se descartaba la aparición de nuevos conatos, como ya ocurrió el martes, cuando el incendio avanzó con intensidad y generó varios focos secundarios. La evolución de las últimas horas, sin embargo, ha permitido dar el fuego por estabilizado.

Hasta ahora, El Farell y Sant Sebastià de Montmajor habían sido dos de los principales puntos de preocupación por su proximidad al avance del fuego y por el riesgo de que los focos secundarios pudieran aproximarse a zonas habitadas. La zona cuenta con una única vía de acceso, utilizada por los servicios de emergencia, motivo por el que las autoridades han insistido en mantener la carretera despejada.

El levantamiento del confinamiento llega después de que el martes por la noche ya se retiraran las restricciones en cinco de las siete urbanizaciones inicialmente afectadas por el incendio. También se permitió el regreso de los usuarios del camping El Pasqualet.

El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha destacado la actitud responsable de los vecinos, que han seguido las indicaciones de los equipos de emergencia. A consecuencia del confinamiento, algunas personas no habían podido regresar a sus viviendas desde el inicio de la emergencia. Un total de 35 vecinos que no encontraron alojamiento por sus propios medios fueron realojados en los balnearios Termes Victòria y Broquetas, que ofrecieron habitaciones de forma gratuita. Otra persona fue trasladada a una residencia para personas mayores.

En paralelo, los Bombers prevén poder estabilizar también en las próximas horas los incendios de Aiguamúrcia y Navarcles. En el Bages, además, se ha levantado el confinamiento de Sallent, del polígono industrial y del oeste de Artés, afectados por el incendio declarado en la comarca.

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Mientras tanto, los Bombers han dado por controlados los fuegos de Savallà del Comtat, en la Conca de Barberà, y de Selvanera, en Torrefeta i Florejacs, en la Segarra. En la Bisbal d’Empordà, en el Baix Empordà, el incendio quedó controlado este martes, aunque los equipos de emergencia siguen desplegados en la zona.