Cerca de 200 personas identificadas en un dispositivo policial contra la multirreincidencia en Terrassa

La Policía Municipal de Terrassa y los Mossos d’Esquadra identificaron a 191 personas en un nuevo dispositivo policial contra la multirreincidencia llevado a cabo el pasado 26 de junio por la tarde en varios puntos de la ciudad.

La intervención se enmarca en el Plan Kanpai, una estrategia conjunta de los Mossos d’Esquadra y las policías locales de Catalunya que tiene como objetivo combatir la reincidencia delictiva, especialmente en hurtos y robos.

El operativo se desplegó en las estaciones de Renfe de Terrassa Est y Terrassa Nord, así como en la plaza de Rosa Parks. El balance final fue de 191 personas identificadas, cuatro detenidas por situación administrativa irregular y otras dos trasladadas a la comisaría de la Policía Nacional para proceder a su identificación.

Durante el dispositivo, los agentes interpusieron tres denuncias por tenencia de armas y 12 por tenencia de sustancias estupefacientes. Además, una persona fue investigada por un presunto delito de apropiación indebida y un establecimiento fue denunciado por tolerar el consumo de drogas en su interior.

El teniente de alcalde de Territorio y Vivienda y concejal de Seguridad, Xavier Cardona, ha defendido la utilidad de este tipo de actuaciones para reforzar la convivencia en la ciudad. “Seguimos trabajando para garantizar el civismo y la convivencia en Terrassa, tanto desde la sensibilización como a través de dispositivos como este, que con un enfoque quirúrgico y controles estratégicos en espacios previamente identificados nos permiten actuar contra personas reincidentes y prevenir situaciones de riesgo”, ha señalado.

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Cardona también ha destacado la coordinación entre cuerpos policiales en Terrassa. “Contamos con unas fuerzas de seguridad totalmente alineadas y coordinadas para luchar contra el incivismo y la delincuencia, y garantizar la seguridad del vecindario”, concluyó.