Fuego
Los Bombers trabajan en un incendio en Gavà que ya quema masa forestal
El cuerpo de bomberos ha desplegado diez dotaciones, incluidos medios aerios para sofocar las llamas, visibles desde buena parte del área metropolitana de Barcelona
Última hora de los incendios en Gavà y Sentmenat, en directo
Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio originado este medio día en el municipio de Gavà (Baix Llobregat) Según explican desde Bombers, el aviso se ha recibido poco antes de las 14 horas después de que varios testimonios lo avistaran desde la C-32. La humareda es visible desde varios puntos del área de Barcelona.
Según explican, el origen radica en un vehículo que se ha incendiado y cuyas llamas han alcanzado vegetación. Por ahora, el cuerpo trabaja con seis dotaciones, aunque explican que ya han solicitado medios aéreos para sofocar el fuego, que se ubica tras el barrio de Ferreres.
Los Bombers remarcan también que ya se ha podido estabilizar el fuego en el vehículo y que la preocupación radica ahora en el incendio forestal. A la zona también se han desplazado equipos de la Policía Local de Gavà. "Pedimos a la ciudadanía que evite acercarse a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", señala por su parte el Ayuntamiento gavanense.
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