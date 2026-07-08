Los Bomberos inspeccionan este miércoles los bajos más afectados por el socavón de la L9 en el Putxet

El barrio barcelonés del Putxet trata de recobrar una cierta normalidad 24 horas después que un socavón súbito de ocho metros de diámetro en un patio, sobre el trazado de la L9 del metro, obligara a desalojar casi un centenar de vecinos de sus casas. Antes de que empiecen las tareas de reparación, la afectación en la zona sigue siendo notable este miércoles.

La circulación de vehículos permanece cortada en la calle Teodora Lamadrid y, a la altura del número 6, los peatones solo pueden transitar por uno de los lados de la vía mientras los topógrafos continúan con los trabajos de inspección.

Las restricciones también afectan a varios establecimientos de la calle, entre ellos una tienda de La Sirena, la pizzería Verona y la relojería Jubar. Además, la calle Rubenstein permanece completamente cerrada al acceso. Los Bomberos han pedido a los vecinos, uno por uno, las llaves de los locales para poder acceder junto con los técnicos y realizar las valoraciones pertinentes. Láminas de plástico precintan el acceso a varios de los bajos afectados.

Topógrafos trabajando en las inmediaciones de las fincas afectadas por el socavón del Putxet / Edu Gil

Asimismo, se les ha comunicado que, a partir de las diez de la mañana, toda la información oficial que pueda facilitar el Ayuntamiento se centralizará en el Centre Cívic Vil·la Florida, donde se ha establecido un punto permanente de atención operativo de 10 a 21 horas para atender a quién lo necesite.

Sin embargo, como ha constatado este diario, grupos de vecinos afectados rondan por las inmediaciones y piden información a pie de calle a los técnicos que interceptan, que les emplazan a una reunión en el centro cívico a las 12h del mediodía. Carteles en los portales también les dirigen allí para obtener "información personalizada". La inquietud vecinal se ha incrementado, además, por un tiroteo esta noche en el otro extremo del barrio.

El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) atendió la víspera a 85 personas desalojadas y dos de ellas aceptaron dormir en las dependencias que este servicio municipal 24h tiene en el Poblenou. Los desalojados pudieron recoger pertenencias básicas en visitas rápidas a sus hogares, acompañados de técnicos.

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Bomberos y vecinos en las inmediaciones del socavón del Putxet / Edu Gil

Este miércoles está previsto que continuen las labores de consolidación y comprobación de las afectaciones a los edificios una vez rellenado de hormigón el socavón durante la madrugada. Si bien las principales grietas denunciadas por los vecinos se han diagnosticado como preexistentes al inicio de las obras de la L9, quedan aún algunas por estudiar para saber si son previas o recientes.