Barcelona estrena el mayor hotel de Ibis Budget en la península ibérica

La marca hotelera Ibis Budget, que pertenece al grupo hotelero francés Accor, ha abierto en Barcelona su mayor hotel en la península ibérica, un establecimiento de 189 habitaciones ubicado en el barrio de Poblenou.

El hotel, denominado Ibis Budget Barcelona Center, está situado en pleno distrito tecnológico 22@, en el número 66 de la calle Ávila, según ha informado la compañía en un comunicado.

Ubicación del NUEVO HOTEL IBIS en Carrer d'Àvila, 66, Sant Martí, 08005 Barcelona.

Además de las 189 habitaciones, el hotel dispone de una piscina en la azotea, jardín interior, patio exterior, espacios de trabajo y una oferta gastronómica propia.

La propiedad del establecimiento corresponde a SIH y AGP Hotels, mientras que esta última compañía asume, además, su gestión como uno de los principales socios hoteleros de Accor en España y Francia.

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Con esta incorporación, el grupo Accor supera el centenar de hoteles en España, distribuidos entre más de diez marcas, y suma más de veinte establecimientos en Barcelona.