Campaña comercial
Barcelona destina 1,3 millones de euros a las ayudas para el alumbrado de Navidad de 2026
La subvención cubrirá hasta el 75% de las luces de Navidad impulsadas por las asociaciones de comerciantes, con un máximo de 120.000 euros por solicitud
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El Ayuntamiento de Barcelona destinará una partida inicial de 1,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas para financiar el alumbrado de Navidad de 2026 en las calles de la ciudad. Según ha informado e consistorio en un comunicado, el objetivo es respaldar los proyectos de iluminación impulsados por las asociaciones de comerciantes y contribuir a la promoción del comercio local durante la campaña navideña.
Las subvenciones están dirigidas a asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro que desarrollen sus proyectos en Barcelona. La ayuda podrá cubrir hasta el 75% del coste de cada iniciativa, con un máximo de 120.000 euros por solicitante.
Entre los gastos que podrán financiarse se incluyen la instalación, el mantenimiento, el montaje y el desmontaje del alumbrado, además del diseño de la decoración lumínica navideña. En cambio, quedan excluidos los elementos que no sean estrictamente de iluminación, como figuras navideñas ancladas al suelo, guirnaldas vegetales, equipos de megafonía o cualquier otro elemento sonoro.
La convocatoria se tramita mediante el sistema de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes se atienden por orden cronológico de registro hasta el agotamiento de la partida presupuestaria.
El periodo para presentar las solicitudes estuvo abierto del 8 al 29 de junio de 2026, mientras que los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de enero de 2027.
La tramitación de las solicitudes debía realizarse exclusivamente por vía telemática, a través del portal de trámites del Ayuntamiento de Barcelona, mediante certificado digital. Las entidades solicitantes debían aportar el formulario de solicitud, la descripción técnica del proyecto, el presupuesto de proveedores homologados y, en su caso, la documentación identificativa y económica correspondiente.
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