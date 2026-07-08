Altas temperaturas
Barcelona activa la alerta por calor extremo hoy y mañana: enviará avisos por SMS a más de 11.000 vecinos
El dispositivo incluye el envío de SMS con recomendaciones, equipos de calle, reparto de agua y de información sobre los refugios climáticos
Catalunya vive la noche más cálida de su historia con mínimas de 32 grados en el Empordà
Catalunya, en aviso rojo ante un miércoles de temperaturas extremas que se perfila como el día más cálido del verano
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta por calor muy intensa para este miércoles y jueves. La activación contempla el envío de mensajes SMS a más de 11.800 personas especialmente vulnerables, con recomendaciones y consejos para hacer frente a las altas temperaturas.
Además, se desplegarán equipos de calle para informar sobre la red de refugios climáticos y repartir agua y material de protección, como gorras, toallas, crema solar y otros elementos de refrigeración.
Las actuaciones en la vía pública se llevan a cabo de forma coordinada entre los Servicios de Intervención en el Espacio Público, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y la Cruz Roja.
El objetivo de este operativo es reducir el impacto del calor extremo en la salud, especialmente entre los colectivos con mayor riesgo frente a las elevadas temperaturas.
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