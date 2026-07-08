Barcelona activa la alerta por calor extremo hoy y mañana: enviará avisos por SMS a más de 11.000 vecinos

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta por calor muy intensa para este miércoles y jueves. La activación contempla el envío de mensajes SMS a más de 11.800 personas especialmente vulnerables, con recomendaciones y consejos para hacer frente a las altas temperaturas.

Además, se desplegarán equipos de calle para informar sobre la red de refugios climáticos y repartir agua y material de protección, como gorras, toallas, crema solar y otros elementos de refrigeración.

Las actuaciones en la vía pública se llevan a cabo de forma coordinada entre los Servicios de Intervención en el Espacio Público, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y la Cruz Roja.

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El objetivo de este operativo es reducir el impacto del calor extremo en la salud, especialmente entre los colectivos con mayor riesgo frente a las elevadas temperaturas.