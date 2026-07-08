Incidencia
Una avería entre Cornellà Riera y Sant Boi provoca retrasos en los trenes de FGC
La incidencia obliga a los trenes a circular fuera de su horario habitual y afecta a los trayectos de la línea Llobregat-Anoia hacia plaza Espanya
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Una avería de tren entre las estaciones de Cornellà Riera y Sant Boi de Llobregat ha alterado este miércoles el servicio de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
La incidencia ha provocado que los trenes circulen fuera de su horario habitual, según ha informado FGC. En los paneles informativos de la estación se advertía a los usuarios de la alteración del servicio y se pedían disculpas por las molestias.
La afectación incide en una de las principales conexiones ferroviarias del Baix Llobregat con Barcelona, especialmente en los trayectos hacia plaza Espanya. Algunos trenes acumulaban retrasos respecto al horario previsto, según la información mostrada en las pantallas.
FGC ha recomendado a los usuarios consultar los canales oficiales del servicio antes de iniciar su desplazamiento y seguir las indicaciones del personal y de la información actualizada en estaciones.
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