Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GavàIncendios forestalesBanda juvenilRosa ParksTrumpSocavón PutxetCalorBegoña GómezTiroteoGuerra IránNotas de corte 2026Despoblación
instagramlinkedin

Incidencia

Una avería entre Cornellà Riera y Sant Boi provoca retrasos en los trenes de FGC

La incidencia obliga a los trenes a circular fuera de su horario habitual y afecta a los trayectos de la línea Llobregat-Anoia hacia plaza Espanya

FGC abre el proceso para contratar a 42 maquinistas para el nuevo tren lanzadera entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat

Panel informativo de FGC con retrasos por una avería en la línea Llobregat-Anoia

Panel informativo de FGC con retrasos por una avería en la línea Llobregat-Anoia / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una avería de tren entre las estaciones de Cornellà Riera y Sant Boi de Llobregat ha alterado este miércoles el servicio de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

La incidencia ha provocado que los trenes circulen fuera de su horario habitual, según ha informado FGC. En los paneles informativos de la estación se advertía a los usuarios de la alteración del servicio y se pedían disculpas por las molestias.

La afectación incide en una de las principales conexiones ferroviarias del Baix Llobregat con Barcelona, especialmente en los trayectos hacia plaza Espanya. Algunos trenes acumulaban retrasos respecto al horario previsto, según la información mostrada en las pantallas.

Noticias relacionadas

FGC ha recomendado a los usuarios consultar los canales oficiales del servicio antes de iniciar su desplazamiento y seguir las indicaciones del personal y de la información actualizada en estaciones.

Pasajeros durante la avería de FGC

Pasajeros durante la avería de FGC / El Periódico

Estación del Gornal durante la avería de FGC

Estación del Gornal durante la avería de FGC / El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
  2. La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: 'Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros
  3. El turismo penetra en barrios vulnerables del área de Barcelona con centenares de plazas de alojamiento
  4. MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
  5. Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
  6. MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
  7. Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat
  8. El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental

Una avería entre Cornellà Riera y Sant Boi provoca retrasos en los trenes de FGC

Una avería entre Cornellà Riera y Sant Boi provoca retrasos en los trenes de FGC

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas

Un coche en llamas colapsa la C-58 a la altura de Sabadell Nord en sentido Terrassa

Un coche en llamas colapsa la C-58 a la altura de Sabadell Nord en sentido Terrassa

Refugios climáticos cerrados: la plantilla de las bibliotecas de Barcelona mantiene la huelga indefinida este verano

Refugios climáticos cerrados: la plantilla de las bibliotecas de Barcelona mantiene la huelga indefinida este verano

Aumentan las bandas juveniles violentas en Barcelona: la policía estima que operan hasta 10 grupos

Aumentan las bandas juveniles violentas en Barcelona: la policía estima que operan hasta 10 grupos

Barcelona estrena el mayor hotel de Ibis Budget en la península ibérica

Cerca de 200 personas identificadas en un dispositivo policial contra la multirreincidencia en Terrassa

Cerca de 200 personas identificadas en un dispositivo policial contra la multirreincidencia en Terrassa

Directo | Los vecinos afectados por el socavón del Putxet siguen sin fecha para volver a casa

Directo | Los vecinos afectados por el socavón del Putxet siguen sin fecha para volver a casa