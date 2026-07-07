Testimonio
Trabajadoras de una clínica afectada por el socavón del Putxet: "Esta mañana han aparecido grietas que ayer no estaban"
Las empleadas estaban preparándose para abrir cuando los Bomberos ordenaron desalojar el edificio
DIRECTO | Últimas noticias del socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona
Las trabajadoras de una clínica dental situada en una de las fincas desalojadas por el socavón del Putxet apenas habían empezado la jornada de este martes cuando se dieron cuenta de que habían aparecido unas grietas en las paredes que, aseguran, no estaban el día anterior. "Esta mañana las compañeras han encontrado muchas grietas. Ayer no estaban", ha asegurado Thais López, una de las empleadas, ante los medios de comunicación.
Eran poco antes de las 11.00 horas y todavía estaban preparándose para abrir al público en el Institut Dental Barreras. En ese momento, los Bombers de Barcelona se han presentado en el establecimiento, situado en la planta baja al número 4 de la calle Rubinstein. "Nos estábamos cambiando y han llegado los bomberos diciendo que, por precaución, teníamos que salir", explica.
A esa hora todavía no había pacientes en la consulta. "Estábamos empezando, pero aún no había entrado nadie", relata. Ahora, esperan recibir noticias sobre cuándo podrán regresar al local: "Nos han dicho que cogiéramos lo imprescindible y saliéramos. Estamos esperando, porque no sabemos cuándo podremos volver a entrar".
Aunque la empleada asegura que, más allá de las grietas, no llegó a notar ningún ruido ni movimiento extraño, y reconoce la incertidumbre con la que están viviendo la situación. "Es nuestro sitio de trabajo y no sabemos qué va a pasar. Toca esperar", concluye.
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