Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva cinco fincas en el barrio del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle Rubinstein.

La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro.

El Govern pide tranquilidad La consellera de Territori, Silvia Paneque, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que la prioridad ha sido preservar la seguridad de las personas y ha explicado que los sensores instalados en las fincas desalojadas no habían detectado movimientos anómalos antes del hundimiento. Los técnicos analizan si bastará con reforzar el terreno mediante hormigón líquido o si será necesario adoptar otras medidas.

La Generalitat vincula el hundimiento con las obras de la L9 La responsable de Geotecnia y Obras Subterráneas de la Generalitat, Laura Carrasco, ha reconocido que el hundimiento del patio interior estaría relacionado con las obras de ampliación de la línea 9 del metro. Tras la reunión del Govern, la consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado que los trabajos se realizan a unos 40 metros de profundidad y cuentan con un revestimiento de seguridad, aunque ha admitido que el incidente "se ha producido en el ámbito de trabajo de la L9". También ha indicado que los técnicos revisan los cimientos de los edificios próximos.

Cinco edificios desalojados Los Bomberos han ordenado el desalojo preventivo de cinco inmuebles: los números 2, 4 y 6 de la calle Rubinstein y los números 3 y 5 de la calle Teodora Lamadrid. Los técnicos están revisando el estado de los edificios y todavía no pueden precisar cuándo será seguro el regreso de los residentes.

Punto de acogida para los vecinos desalojados El Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado el Centre Cívic Vil·la Florida como punto de acogida para las personas afectadas por el desalojo preventivo de cinco fincas próximas al socavón. Además, ha activado un equipo del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para atender a los vecinos mientras duren los trabajos de estabilización.

Los técnicos rellenan el socavón con hormigón Los equipos de emergencia continúan trabajando para estabilizar el socavón aparecido en el patio interior de la calle Rubinstein. Los técnicos ya han comenzado a rellenar el agujero con hormigón y advierten de que se trata de una operación compleja que podría prolongarse durante varias horas. Por el momento no hay previsión de cuándo podrán regresar a sus viviendas los vecinos desalojados.