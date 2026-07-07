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Socavón por las obras de la L9 del Putxet en Barcelona, en directo: causa, reacciones y última hora de las fincas afectadas

Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar cinco fincas en el Putxet de Barcelona

Un socavón de ocho metros obliga a desalojar cinco edificios en el Putxet sin causar heridos

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Gisela Macedo

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Un socavón de unos ocho metros de diámetro aparecido este martes en un patio interior de manzana ubicado cerca de las obras de ampliación de la línea 9 del metro ha obligado a desalojar de forma preventiva cinco fincas en el barrio del Putxet, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi. Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso poco antes de las 11.00 horas tras detectarse el hundimiento en el número 4 de la calle Rubinstein.

La Generalitat ha confirmado que la incidencia está relacionada con las obras de la L9, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el terreno y revisar los edificios afectados. El incidente ha reavivado el recuerdo del hundimiento del Carmel de 2005, también provocado durante unas obras de ampliación de la red de metro.

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