El punto cero del incendio de Sentmenat, arrasado mientras el flanco más crítico amenaza el Vallès Oriental

Dos perros ladran desde una granja aislada de Sentmenat. A unos diez metros, una excavadora completamente calcinada sobresale entre los campos ennegrecidos. Según las primeras investigaciones, la máquina se incendió y habría originado el fuego declarado este lunes, que en poco más de 24 horas ha transformado este entorno rural de fincas dispersas, caminos estrechos y terrenos agrícolas en un paisaje de ceniza.

El punto cero, bajo vigilancia

La zona que rodea el punto de inicio del incendio, a la que ha podido acceder este diario, ha quedado completamente arrasada. En el punto cero, los campos aparecen negros, con la excavadora calcinada como principal rastro visible del origen del fuego. Aunque en este flanco las llamas están prácticamente apagadas, el área sigue bajo vigilancia para evitar reactivaciones entre la zona quemada y la vegetación que todavía no ha ardido.

Imágenes del punto donde se originó el incendio forestal de Sentmenat tras incendiarse una excavadora en una explotación agrícola. / Manu Mitru

Esa es ahora una de las tareas de los voluntarios de las ADF que trabajan sobre el terreno en apoyo a los Bombers. Entre ellos están Albert, jefe operativo de la ADF L’Alzina, y Gerard, jefe de equipo, que revisan las líneas de defensa entre la zona negra y la zona verde. “Las ADF intervenimos normalmente en primera instancia por proximidad y después nos ponemos a las órdenes de Bombers”, explica Albert.

159,9 hectáreas quemadas

Según las últimas informaciones de los Agents Rurals, el incendio ha quemado ya 159,9 hectáreas. La principal preocupación se concentra ahora en el flanco derecho, que avanza hacia el Vallès Oriental, y en evitar que las llamas se acerquen al parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Columna de humo visible durante el incendio forestal de Sentmenat, cuyo avance ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias, a 7 de julio de 2026. Sociedad. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha advertido de que vienen “horas complicadas” por la coincidencia de incendios forestales, ola de calor y meteorología adversa. Bombers centra ahora sus esfuerzos en contener el incendio de Sentmenat y cerrar el perímetro. El inspector jefe del cuerpo, David Borrell, ha situado entre las 15.00 y las 18.00 horas el tramo más crítico de la jornada por el viento de marinada y la acumulación de temperatura.

“Allí empezó todo”

Algunos payeses observan la evolución del incendio desde lejos, sin poder acercarse por los cortes de carretera y el dispositivo de emergencia. Entre ellos está Pedro, cazador jubilado, que mira la zona quemada desde su furgoneta. “Allí empezó todo, da muchísima pena”, afirma.

Un dispositivo de Mossos corta la carretera para llegar en la urbanización El Farell / MANU MITRU

Pedro recuerda que en 1983 ya ardió una zona muy similar a la que ahora ha vuelto a quemarse en Sentmenat. Entonces todavía cazaba por estos terrenos y vio el fuego desde el monte. Más de cuatro décadas después, asegura que la escena le resulta familiar. Esta vez, considera que la dirección del viento evitó un escenario peor. “Miedo se pasa, claro. La cuestión es que el aire tiró para arriba y no llegó para abajo”, explica.

Pedro un cazador que vigila el humo desde lejos / MANU MITRU

Cubas de agua para apoyar a Bombers

Además de vigilar posibles reactivaciones, las ADF abastecen de agua a los equipos de extinción. Para ello se utilizan cubas aportadas por payeses de la zona y por agrupaciones vecinas, con capacidades de entre 12.000 y 16.000 litros. El objetivo es facilitar el trabajo de los camiones de Bombers y evitar desplazamientos largos para cargar agua.

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El riesgo, señalan desde la ADF, está especialmente en los puntos donde la zona negra entra en contacto con la vegetación que aún no ha quemado. Mientras Bombers concentra los esfuerzos en el flanco derecho, el punto cero del incendio queda convertido en un paisaje de campos calcinados, maquinaria quemada y vigilancia constante.