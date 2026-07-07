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Ataques grabados

Los Mossos investigan a un grupo de jóvenes por varias agresiones en el Eixample de Barcelona difundidas en redes sociales

La policía ya ha localizado a una de las víctimas y pide al resto de afectados que denuncien para ayudar a identificar a los presuntos autores

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Una agente de los Mossos d'Esquadra, en su puesto de trabajo en una comisaría.

Una agente de los Mossos d'Esquadra, en su puesto de trabajo en una comisaría. / JORDI PUJOLAR

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Los Mossos d'Esquadra investigan varias agresiones presuntamente cometidas por un grupo de jóvenes contra distintas personas en el distrito del Eixample, en Barcelona. Los ataques se produjeron en la vía pública, fueron grabados y posteriormente difundidos en redes sociales.

Los investigadores ya han conseguido localizar a una de las víctimas, que ha presentado la correspondiente denuncia, y continúan trabajando para identificar a los presuntos autores de las agresiones. La investigación sigue abierta.

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Los Mossos d'Esquadra han hecho un llamamiento al resto de personas que aparecen en los vídeos y que podrían haber sido víctimas de estas agresiones para que se pongan en contacto con el cuerpo a través de sus canales oficiales y de sus redes sociales corporativas. El objetivo es ofrecerles asesoramiento, la atención necesaria y recoger las correspondientes denuncias para avanzar en la investigación.

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