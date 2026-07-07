El probable cierre de la histórica Casa Torres en la calle de Petritxol de Barcelona trae una liquidación de bisutería

La transformación comercial de la emblemática calle de Petritxol sigue causando un goteo de bajas, con el anuncio de un nuevo y doloroso cierre que podría producirse después del verano. Se trata del histórico establecimiento de bisutería y fornituras Casa Torres, fundado en 1956 y que antes había estado ubicado en la calle del Pi, también en el Gòtic. Los actuales titulares habían decidido bajar la persiana e iniciaron una liquidación de género que ha hecho repuntar las ventas, hasta el punto de replantear su continuidad.

"La tienda física de Casa Torres cerrará próximamente sus puertas, y a partir de entonces venderemos una selección de productos únicamente a través de la web", anuncian ya en su web. Precisan también que están "liquidando los estocs que no se seguirán vendiendo en la tienda física", por lo animan a la clientela a "venir y aprovechar la oportunidad". La mayoría de estos productos no se encuentran en la web, "advierten".

El establecimiento, que vende al mayor y detalle bisutería semiacabada y todo tipo de materiales para su creación, luce un gran cartel de 'liquidación'. Pero según explican sus responsables a EL PERIÓDICO, la respuesta de la clientela ha sido tan buena que podría frenar el cierre, al haber aliviado sus cuentas.

Tras una progresiva "bajada de las ventas", habían decidido acabar con el comercio a pie de calle y mantener solo la venta on line. Pero el repunte de la facturación ha abierto la puerta a la esperanza. La decisión final se tomará en septiembre, añade el mismo portavoz.

Una calle mutante

De no seguir, se sumaría a un reguero de lutos comerciales en un vial comercial histórico --el primero que fue peatonal en la ciudad-- caracterizado antaño por tiendas autóctonas, chocolaterías y un gran 'caliu', pero donde los cierres se suceden en los últimos años. La falta de relevo generacional y los altos precios de los alquileres juegan en contra de los vendedores con solera, así como los cambios de hábitos de los consumidores y el hecho de que muchos barceloneses den la espalda a las compras en el centro de la ciudad por su saturación turística.

El año pasado bajó la persiana definitivamente por jubilación la Papelería Conesa, tras 75 años de trayectoria. Hace apenas unos meses otro local con arraigo en dicha vía, la joyería Sant optó por mudarse al pasaje de Mercader, en pleno Eixample, buscando un entorno más propicio.

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Fuentes de otros establecimientos apuntan a que a corto plazo podría haber un par de bajas más, por jubilación y por caída de ventas.