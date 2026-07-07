L’Hospitalet prevé invertir más de 20 millones en naturalizar su Distrito Económico con más zonas verdes y mejor movilidad

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) es la segunda ciudad catalana en población y también la segunda que aporta más al Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya, concretamente el 3%. Además, el municipio aspira a seguir creciendo en el apartado empresarial de la mano de futuro polo biomédico que ya cocina al sur de la Granvía. De mientras, sin embargo, la ciudad se ha propuesto, con una inversión de algo más de 20 millones de euros, mejorar la movilidad y dotar de ejes más verdes el Distrito Económico que ha propulsado a L’Hospitalet de los 66.000 puestos de trabajo que tenía en 2001 a los 115.000 contabilizados en 2025.

De la mano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), impulsa una naturalización del Distrito Económico de L’Hospitalet para dar un nuevo aire al entorno de la plaza Europa y el sur de la Granvía. Una iniciativa de la que ya se ha aprobado el Plan Director, que ahora debe terminar de definirse. Contempla que la zona gane algo más de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes, que desarrolle una “mayor integración con la ciudad” y que disponga de suelos más permeables y nuevos sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia.

Por ahora, está prevista una primera partida de cuatro millones de euros procedentes de los fondos que el AMB destina a los municipios que integran la administración metropolitana a través de su Programa de actuaciones de cohesión territorial. El resto de esos más de 20 millones todavía no está claro quien los aportará. Con todo, David Gómez, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de L’Hospitalet, señala que la intención del gobierno municipal es mantener los pactos de financiación con el AMB para desarrollar las distintas fases del proyecto.

Gómez detalla que la previsión actual es licitar la ejecución de los primeros trabajos en los próximos dos años. El AMB define la transformación del polígono como una oportunidad para “adaptar este espacio a las nuevas dinámicas urbanas y económicas”. De hecho, la administración metropolitana destaca esta iniciativa en el marco de una exposición que divulga cómo será la metrópolis del futuro, con infraestructuras más sostenibles, adaptadas al cambio climático y más “amables” para las personas. “La transformación también impulsa la competitividad de las empresas existentes y las orienta hacia una economía verde y circular”, sostiene el Área Metropolitana.

Diálogo con las empresas

Gómez defiende así la necesidad de abordar un “cambio conceptual” en la transformación del polígono industrial de la Pedrosa, donde naves industriales clásicas y oficinas conviven con los congresos de la Fira y cada vez más hoteles. Uno de los principales objetivos, sostiene el teniente de alcalde, es mejorar la movilidad y la gestión de los grandes eventos sin interferir en la actividad diaria de las empresas. Una reclamación de las distintas compañías de la zona y de patronales como el Gremio de Hoteles de Barcelona. “Tenemos que ser capaces de planificar mejor la movilidad para hacerlo lo más cómodo posible para todo el mundo. Debemos tener un plan estructural”, apunta el director general de la entidad, Manel Casals.

Mapa del Polígono Industrial Pedrosa.

Para ello, el proyecto prevé ordenar los desplazamientos, resolver los problemas de aparcamiento —tanto de mercancías como de vehículo privado— y garantizar que las compañías puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad. Gómez insiste también en que la transformación no debe limitarse a una intervención sobre la circulación, sino que también debe incorporar una mejora de la calidad urbana. “El concepto antiguo de carreteras muy anchas para que entre el camión está bien, pero tienen que pasar muchas otras cosas”, plantea. La idea es avanzar hacia entornos “más amables”, con espacios en los que convivan la actividad logística, el vehículo privado, los itinerarios peatonales y la bicicleta, sin perder de vista la competitividad de las empresas.

Tal y como explica el propio teniente de alcalde, el primer diagnóstico de movilidad, elaborado con el AMB y Barcelona Regional, ya apunta algunas líneas de trabajo: ordenar la red viaria, definir ejes estructurales para absorber la movilidad y distinguir entre vías primarias y secundarias. Ahora el consistorio ha abierto un periodo de diálogo con el sector empresarial para contrastar esas conclusiones y concretar, teniendo en cuenta su visión, las secciones de cada eje, la posible implantación de carriles bici, la regulación de las franjas de aparcamiento y la mejora de los cruces, identificados como uno de los principales puntos de conflicto.

Más allá de esta gran transformación, el edil apunta que también debe empezar a notarse una mejora en la limpieza del espacio público y en su mantenimiento gracias a los contratos en ambas materias puestos en marcha recientemente por el consistorio.