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Los grupos de apoyo a la paternidad de Barcelona benefician a más de 2.200 padres en 15 años
Las familias monoparentales reciben con "alegría contenida" la ampliación de permisos: aún tendrán 6 semanas menos que las biparentales
El proyecto 'Grupo de hombres para una paternidad activa y consciente', que ha alcanzado las 100 ediciones, ha beneficiado a más de 2.200 padres en Barcelona desde su puesta en marcha en 2011 bajo el nombre 'Canviem-ho'.
Se trata de una iniciativa de los servicios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Assir) del Institut Català de la Salut (ICS) en colaboración con el centro de Masculinidades Plural del Ayuntamiento de Barcelona, informa el ICS en un comunicado de este martes.
En el marco del proyecto, varios centros de atención primaria de Barcelona --actualmente La Sagrera, Sant Andreu y Turó-- reúnen grupos de hombres semanalmente durante la gestación de su pareja para que puedan "tomar conciencia del mismo hecho de ser padre", de cómo quieren construir su paternidad y de la relación existente con la construcción social de la masculinidad.
20 personas de media en cada grupo
Los grupos, principalmente dirigidos a padres primerizos, superan las 20 personas de media, con un crecimiento sostenido desde la puesta en marcha de la iniciativa.
La iniciativa se está implementando progresivamente al resto de territorios de Catalunya y, actualmente, cuenta con 129 grupos de apoyo por los que han pasado más de 1.462 personas desde 2021.
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