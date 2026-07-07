FGC abre el proceso para contratar a 42 maquinistas para el nuevo tren lanzadera entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat

La cuenta atrás para la puesta en marcha de la nueva R-Aeroport ya ha comenzado. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha abierto la convocatoria para contratar a los maquinistas que conducirán los trenes de la futura línea ferroviaria que unirá Barcelona con el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El plazo para presentar candidaturas ya está abierto y finalizará el próximo 15 de julio.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar 42 maquinistas, que contarán con contrato indefinido y cubrirán las vacantes actuales del servicio. Además, se creará una bolsa de trabajo de 10 personas para futuras necesidades de FGC.

La nueva R-Aeroport, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el primer semestre de 2027, será la primera línea de FGC con destino aeroportuario y también la primera línea de Rodalies gestionada desde un principio por la compañía catalana, y que circulará por vías compartidas con trenes de Renfe.

Uno de los nuevos trenes de FGC de la nueva línea R-Aeroport. / Jordi Otix / EPC

Conexión directa entre Sant Andreu y las terminales

La nueva línea recorrerá 22,7 kilómetros y conectará la estación barcelonesa de Sant Andreu con las terminales T2 y T1 del aeropuerto, pasando por el Passeig de Gràcia y por Sants. En total, contará con nueve estaciones.

El trayecto entre el centro de Barcelona y el aeropuerto durará algo más de 20 minutos, prácticamente el mismo tiempo que ofrece actualmente la R2 Nord, que dejará de prestar servicio hasta El Prat cuando empiece a funcionar la nueva R-Aeroport.

El servicio tendrá una frecuencia de paso de 15 minutos y estará operado con los nuevos trenes eléctricos fabricados por Alstom en Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental), y que además están diseñados específicamente para facilitar el transporte de pasajeros con equipaje.

Interior de uno de los nuevos trenes de la R-Aeroport. / Jordi Otix / EPC

Uno de los nuevos trenes de la R-Aeroport de FGC / Jordi Otix / EPC

Estreno histórico

Aunque la infraestructura está siendo construida por Adif, como ocurre con el resto de la red de Rodalies, la Generalitat decidió que la explotación del servicio correspondiera a FGC en lugar de Renfe. Para ello encargó a Alstom los nuevos trenes eléctricos por un importe de 107 millones de euros.

Con esta nueva conexión se pretende ofrecer una alternativa "más rápida, fácil y fiable" para acceder al aeropuerto en transporte público, especialmente en un contexto marcado por la creciente insatisfacción y desconfianza de muchos usuarios con el servicio de Rodalies de Renfe.

El proyecto de la R-Aeroport se planteó hace más de 15 años, tras la inauguración de la terminal T1, con el objetivo de reforzar la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Sin embargo, la obra ha ido acumulando retrasos y, si se cumplen las últimas previsiones, la línea entrará finalmente en servicio durante el primer semestre de 2027.

Además, la inauguración de la línea supondrá un hito para la red ferroviaria catalana, ya que serán los primeros kilómetros nuevos de vías de Rodalies que entren en servicio en Catalunya desde la década de los años 70.

Recta final de las obras del acceso ferroviario de Rodalies al aeropuerto de Barcelona-El Prat / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El perfil que busca FGC

La oferta de empleo contempla la incorporación de 42 maquinistas con contrato indefinido y la creación de una bolsa de trabajo de 10 aspirantes, que cubrirán futuras vacantes.

Según los requisitos publicados por FGC, los candidatos deberán contar con un título de Bachillerato, Formación Profesional o equivalente. También deberán acreditar la licencia y el diploma de maquinista o disponer de un certificado de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B en vigor.

Asimismo, podrán participar las personas que hayan superado la prueba teórica del examen de maquinistas de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), siempre que obtengan la licencia y el diploma antes de finalizar el proceso de selección.

Entre los requisitos también figura disponer del certificado de aptitud psicofísica vigente, acreditar un nivel adecuado de catalán oral y escrito y estar disponible para trabajar a jornada completa con turnos distribuidos de lunes a domingo. Como méritos se valorarán contar con dos años de experiencia en conducción de trenes en servicio comercial, conocimientos de inglés de nivel B2 o superior y el permiso de conducir B.

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la web de FGC y adjuntar el currículum, la documentación acreditativa de la licencia y el diploma (o la resolución de la AESF que certifique haber superado la prueba teórica), el certificado psicofísico y la acreditación del nivel de catalán. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de julio de 2026.

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Asimismo, desde FGC apuntan que esta convocatoria incorpora la perspectiva de género prevista en el Plan de Igualdad de Oportunidades de FGC. Debido al actual desequilibrio en la plantilla, se garantizará que, como mínimo, el 40 % de las personas que accedan al curso de formación sean mujeres, siempre que alcancen el nivel exigido en el proceso selectivo.