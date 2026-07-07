Qué es El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui sentenciada por el incendio de Sentmenat

El Farell es una urbanización de montaña situada en el término municipal de Caldes de Montbui, en el Vallès Oriental. Aunque en los últimos días se la ha vinculado informativamente al incendio declarado en la zona de Sentmenat, este enclave residencial pertenece administrativamente a Caldes.

La confusión se explica por la proximidad del fuego y por la denominación utilizada por los servicios de emergencia para referirse al incendio. Sin embargo, El Farell figura como parte de Caldes de Montbui en el Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. También el propio Ayuntamiento de Caldes se ha referido al incendio como un fuego que afecta “al Farell i Sant Sebastià”.

La urbanización se encuentra en una zona de montaña, en las estribaciones de la sierra y cerca del Pic del Vent. Es un entorno natural frecuentado por senderistas por sus vistas y su paisaje forestal. Pero ese mismo atractivo se ha convertido ahora en un factor de riesgo ante la posible evolución de las llamas.

El Farell está formado por viviendas muy dispersas, muchas de ellas rodeadas de vegetación o directamente situadas dentro de la masa forestal. Algunas construcciones son, además, de madera, lo que aumenta la vulnerabilidad en caso de que el fuego llegue al núcleo residencial. Los accesos estrechos, la abundancia de vegetación y la dificultad de proteger casa por casa complican cualquier intervención de emergencia.

El inspector jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha advertido de que no pueden garantizar la protección de todas las viviendas de El Farell si el incendio alcanza la urbanización. Según ha explicado, se trata de un núcleo “muy diseminado”, con casas “literalmente dentro del bosque” y con mucha masa forestal entre ellas. En estas condiciones, ha admitido, resulta “imposible” defender todos los inmuebles ante el avance del fuego y el viento.

La prioridad de los Bombers es, por tanto, la protección de las personas. El cuerpo ha establecido un sector funcional específico para garantizar la seguridad de los vecinos, con vehículos destinados a agruparlos en una zona segura si fuera necesario. “Lo que hemos fijado es la protección absoluta de las personas”, ha señalado Borrell. Si las llamas llegaran a afectar a las viviendas, los equipos trabajarían posteriormente en su extinción, siempre que las condiciones lo permitieran.

El incendio declarado este lunes cerca de Sentmenat es el que más preocupa a los servicios de emergencia. El fuego continúa ardiendo con alta intensidad y ha movilizado a más de 200 efectivos de los Bombers. El principal objetivo del dispositivo es evitar que las llamas avancen hacia zonas habitadas y hacia el espacio natural de Sant Llorenç del Munt.

En el caso de El Farell, la estrategia pasa por impedir que el incendio alcance la carretera que sube hasta la urbanización. Ese acceso es clave tanto para una eventual evacuación como para el trabajo de los equipos de emergencia. Si el fuego llegara a entrar en este núcleo residencial, la dispersión de las casas y la presencia de bosque entre las viviendas harían inviable una defensa individual de cada inmueble.

El Farell reúne varios de los factores que los cuerpos de emergencia identifican como críticos en un incendio forestal: viviendas aisladas, vegetación muy próxima, accesos complejos, construcciones vulnerables y una evacuación potencialmente difícil. Su ubicación en un entorno natural, que en condiciones normales forma parte de su atractivo, se ha convertido ahora en un riesgo añadido.

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Por ahora, el fuego no ha llegado a la urbanización. Pero los Bombers admiten que, si lo hace, no será posible desplegar una defensa casa por casa. La consigna es clara: proteger a los vecinos, concentrarlos en zonas seguras si fuera necesario y evitar que el incendio encuentre una vía de entrada hacia este enclave residencial de montaña de Caldes de Montbui.