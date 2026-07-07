Desalojadas cuatro fincas del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros de diámetro en un patio interior

Minutos antes de las 11 horas de este martes, los Bomberos de Barcelona ha recibido el aviso del hundimiento de un patio de interior de manzana en la calle Rubinstein número 4, en el barrio del Ptxet del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. En concreto, se ha detectado un agujero de unos 8 metros de diámetro que ahora mismo afecta a un patio interior y un pequeño almacén. Al lugar se han desplazaron seis dotaciones de bomberos y una ambulancia. No se han registrado heridos.

A raíz del incidente cuatro fincas enteras han sido desalojadas de forma preventiva por este socavón en un patio del interior de manzana: Los números 2 y 4 de la calle Rubinstein y los números 3 y 5 de la calle Teodora Lamadrid. Los bomberos trabajan para estabilizar el agujero y poder trabajar en la estabilización de la zona. Para ello se está rellenando con hormigón y viendo la afectación en las fincas.

El Ayuntamiento de Barcelona también ha activado un equipo de atención del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona así como técnicos del centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona para atender a los afectados.

La teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay ha acudido de urgencia a calmar los ánimos de los vecinos e interlocutar con los mandos policiales y de bomberos. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO in situ, los efectivos de la Guàrdia Urbana desplazados al lugar han cortado las calles de inmediato. El patio pertenecería a la pizzería Verona, en la calle Teodora Lamadrid número 3.

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Durante este martes por la mañana mañana, se ha celebrado en el Ayuntamiento una reunión de emergencia con el alcalde jaume Collboni, la teniente de alcaldía Laia Bonet y los consellers Silvia Paneque y Albert Dalmau, junto con los servicios técnicos.

Bomberos trabajan en el sitio del socavón este martes por la mañana. / MARC ASENSIO

"Ahora mismo se trabaja para estabilizar el agujero y poder estabilizar la zona", han remarcado desde el consistorio. El mercado del Putxet solo ha cerrado temporalmente un acceso, mientras que la estación de FGC funciona con normalidad.

La síndrome del Carmel

La plaza del Putxet está situada muy cerca del trazado de la línea de metro L9 en construcción, lo que ha disparado el temor vecinal a que pudiera repetirse el caso del Carmel, donde un socavón por la construcción de nuevas estaciones de metro hace justo 20 años obligó a derribar decenas de hogares.

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Verona, es el restaurante pizzería donde ocurrió el socavón. / MARC ASENSIO

"La tuneladora de la L9 está parada en Sant Gervasi, son unas calles con un subsuelo muy complicado, todo el mundo sabe que son antiguas rieras", protesta indignada una residente. Otro vecino explica que el 29 de mayo ya se detectó una pequeña afectación en la calle trasera y muestra un vídeo de la visita que realizaron los Bomberos esa noche para una inspección de urgencia.