Barcelona iniciará las obras del nuevo centro de coordinación policial en las Tres Xemeneies del Poble-sec a principios del 2027

El Ayuntamiento de Barcelona prevé iniciar a comienzos de 2027 las obras del nuevo Centro de Coordinación Operativa y de Emergencias (CECOR), que se ubicará en el edificio Llac, en la avenida del Paral·lel, dentro del conjunto de las Tres Xemeneies del Poble-sec. El proyecto, con una inversión de 36,6 millones de euros, transformará un inmueble en desuso en una infraestructura estratégica para reforzar la seguridad urbana y la respuesta ante emergencias. La cesión al consistorio de este inmueble es fruto del acuerdo con la promotora propietaria del complejo, Conren Tramway, para la recalificación urbanística de los terrenos que ocupó la mítica eléctrica La Canadenca.

La actuación anunciada este martes por el alcalde Jaume Collboni supondrá la rehabilitación integral del edificio Llac, formado por planta baja, cuatro plantas y dos sótanos, con una superficie construida de 6.763 metros cuadrados. Estará operativo non-stop, cada día del año, con el objetivo de reforzar la seguridad urbana, anticipar riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias y su regreso a la normalidad: "En este edificio 24/7 concentramos todos los servicios que garantizan la seguridad de los vecinos y vecinas en términos sanitarios, policiales y de prevención", ha declarado el primer edil. El consistorio licitará próximamente los trabajos, que tendrán una duración estimada de 18 meses. A esta fase se añadirá la implantación de las instalaciones tecnológicas y singulares, con el objetivo de que el equipamiento esté finalizado a finales de 2028. Así pues, el estreno del CECOR llegará un año después que el complejo de oficinas privado ya en construcción.

El nuevo centro ampliará y modernizará el dispositivo que ahora funciona en la calle de Lleida, donde trabajan de forma conjunta la Guardia Urbana, los Bombers de Barcelona, los Mossos d’Esquadra y el Sistema d’Emergències Mèdiques. La nueva sede casi duplicará la superficie útil operativa, al pasar de 3.251 metros cuadrados a más de 5.000, e incrementará tanto los espacios compartidos como los puestos de trabajo. Collboni ha definido la presentación como el “pistoletazo de salida” de unas obras “esperadas y demandadas” y que generarán un "efecto dominó" al permitir la transformación de la calle Lleida, alrededor de la que nacerán 500 viviendas de protección y distintos equipamientos.

Cómo será el nuevo Llac

El inmueble Llac esperaba desde hace años un cambio de etapa y luce un aspecto decadente, con una estructura de hormigón visto y sin cerramientos interiores. El proyecto apuesta por recuperar este espacio manteniendo elementos identitarios como la fachada de celosía cerámica, pero incorporando mejoras estructurales, de seguridad y tecnológicas que lo convertirán en un equipamiento puntero. También se beneficiará de una ubicación privilegiada, que ofrece buena conectividad para el desplazamiento efectivo de los mandos y equipos.

El proyecto pretende mejorar la coordinación entre cuerpos y la capacidad de respuesta ante incidencias ordinarias y emergencias complejas. Para ello, incorporará salas de control conjunto, salas de crisis, una sala de prensa, áreas específicas para cada servicio y zonas de apoyo. También contará con espacios de descanso, comedor y terrazas para los equipos que trabajen de forma continuada. La distribución reserva los sótanos para usos técnicos y logísticos, como vestuarios, almacenes y el centro de procesamiento de datos. Las plantas inferiores concentrarán el núcleo operativo, desde donde se gestionarán las emergencias en tiempo real. La planta baja será el acceso principal y espacio institucional, y los niveles superiores acogerán las áreas de trabajo de los cuerpos.

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Desde el punto de vista tecnológico, el centro dispondrá de videowalls, videoconferencia, redes de comunicación multitecnológicas e infraestructuras redundantes para garantizar la continuidad del servicio. La intervención mantendrá la fachada de celosía cerámica e incorporará mejoras estructurales, de seguridad y de eficiencia energética, como climatización avanzada, iluminación circadiana y recuperación del calor generado por los equipos de comunicaciones.