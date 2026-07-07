La calle de Sants se quedará durante dos años sin un tramo peatonalizado en fin de semana

Hace seis años que la calle de Sants se cierra al tráfico los fines de semana durante buena parte del año para convertirse en un paseo de dos kilómetros exclusivo para peatones. Los viandantes caminan, charlan, juegan y se esparcen los sábados y los domingos de 10:00 a 21:00 horas en mitad de la calzada que une a las calles Creu Coberta y de Sants. Justo ahora se ha abierto un paréntesis veraniego en el programa 'Obrim carrers', en pausa hasta que se retome en septiembre. Los vecinos se han acostumbrado a los dos días semanales libres de vehículos. Sin embargo, el ocasional bulevar que discurre sin pausa entre la plaza Espanya y la calle Munné quedará partido hacia finales de año. El eje peatonal se dividirá en dos, al perder el tramo entre la plaza de Sants y la rambla Badal. Ahí, el veto de los fines de semana a los vehículos se levantará hasta que acabe 2028.

“La pérdida del tramo para viandantes es temporal, durante unos dos años”, calcula el Ayuntamiento de Barcelona. El tajo en el recorrido peatonalizado va asociado a las obras en la parada de metro de la Plaça de Sants, en marcha desde febrero para instalar ascensores y adaptar la estación para que resulte accesible a personas con movilidad reducida, lo que no ha sido hasta ahora. La reforma cuenta con alargarse más de un par de años y se espera que afecte al trayecto de la línea de bus H10 a partir de los próximos meses.

Mapa de ubicación de OBRIM CARRERS en Sants.

El consistorio alega que las alteraciones a la circulación debidas a las obras imponen que se amputen unos 400 metros del asfalto que hasta ahora se reserva a viandantes durante los sábados y los domingos. “La apertura al tráfico del tramo entre la plaza de Sants y Badal se hará solo a partir del momento en que el H10 no pueda dar el giro en la plaza de Sants por la afectación de las obras del metro”, explica el ayuntamiento. “Eso está previsto a finales de 2026”, estima.

Reclamación de alternativas

La decisión disgusta al Centre Social de Sants, referente del movimiento vecinal del barrio. La entidad ha manifestado un “rechazo rotundo” a que se recorte la iniciativa ‘Obrim carrers’, que subraya que concita un amplio apoyo en la zona. La presidenta del Centre Social de Sants, Maria Riba, pide que la interrupción dure “el menor tiempo posible” si las obras del metro la exigen, aunque reclama “alternativas” para blindar una pacificación intermitente que la vecindad se ha hecho suya.

El ayuntamiento justifica que la vía que ahora se extiende continua para los peatones se desgajará hasta “finales de 2028” para “garantizar la accesibilidad en transporte público adaptado en la plaza de Sants”. El gobierno municipal asegura que “se han estudiado alternativas, como que haya el origen y el final en la estación de Sants”. Responde que ningún plan B de los examinados “garantiza accesibilidad a la plaza de Sants”.

Obras en la plaza de Sants para mejorar la accesibilidad a la parada de metro, en Barcelona. / JORDI OTIX

“Se juega con que solo puede ser así, pero puede haber fórmulas para hacerlo de otra forma”, cree Riba. A su vez, destaca la importancia de que la ruta del H10 se expanda hasta la rambla Badal: “Está bien para los vecinos y todos queremos que se alargue, pero pensamos que tiene que haber una alternativa para el fin de semana”.

Petición del comercio

La calle de Sants es uno de los principales bulevares comerciales de Barcelona. "Hace mucho tiempo que pedimos trabajar un replanteamiento del 'Obrim Carrers'", comenta Lucía Reina, adjunta a la presidencia del eje comercial Sants Establiments Units. "Nuestro eje, en los fines de semana, no tiene ningún tipo de transporte adaptado y el comercio lo ha notado muchísimo", observa.

Reina apunta que son partidarios de un modelo de peatonalización en que "el transporte público y adaptado pueda llegar". "Eso sí, no estamos de acuerdo con dividir el eje para que un tramo sí esté abierto y otro no", advierte. A su vez, recalca que "es importante que todas las vecinas y vecinos tengan transporte el fin de semana y puedan llegar sin problemas a los comercios de las calles de Sants".

Peatones y vehículos en la calle de Sants, en Barcelona. / JORDI OTIX

Riba añade que ha existido confusión y se han difundido varias versiones sobre qué acabaría sucediendo con la apertura del eje Creu Coberta-Sants a los peatones: “No dijeron que, cuando se hiciera el corte, ya no se recuperaría el ‘Obrim Carrers’, pero han ido rectificando a medida que ha habido quejas y debate. Lo que más nos preocupaba es que, con la llegada del H10, el tramo de calle no se volviera a abrir”.

El ayuntamiento defiende que, pese a que se suprima un trecho del recorrido, seguirá habiendo un kilómetro y medio cortado al tráfico entre la plaza Espanya y Collblanc. No proyecta suspender la circulación en calles adyacentes para compensar los metros de los que se priva a los paseantes durante un par de años. En ese sentido, recuerda que se permite que los vehículos atraviesen el eje peatonalizado el fin de semana en diversos puntos para “garantizar la movilidad en los barrios, especialmente del autobús”.