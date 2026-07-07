Avanza el proyecto para alegar el Trambaix hasta el centro de Sant Feliu de Llobregat

El Consejo de Administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado el informe técnico de respuesta a las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública del Estudio Informativo para la ampliación del Trambaix hasta el centro de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Según ha informado, las alegaciones recibidas no alteran la validez de la alternativa seleccionada y las cuestiones planteadas se concretarán en la futura redacción del proyecto constructivo. Así mismo, el Consejo ha facultado al director general de la ATM, Manuel Valdés, para que apruebe definitivamente el Estudio Informativo una vez el órgano ambiental competente emita la resolución de impacto ambiental favorable, hecho que permitirá continuar la tramitación de esta actuación prevista en el Plan Director de Infraestructuras 2021-2030.

Se trata de una actuación que, con una longitud de 1,7 km, prevé conectar la actual estación terminal de Sant Feliu | Consell Comarcal con el centro de la ciudad, integrándose en el nuevo eje viario liberado por el soterramiento del ferrocarril, de acuerdo con el proyecto Rambla Major impulsado por el Ayuntamiento.

El trazado de la alternativa escogida incluirá dos paradas principales: Sant Feliu Centre, ubicada en el centro urbano y con un intercambiador con la nueva estación de Rodalies, y La Salut | Can Maginàs. Además, a petición municipal, se estudió una tercera parada, Sànson | Laureà Miró, en la entrada del Polígono del Pla, que adoptará el nombre de Sànson | Palau de la Justícia cuando se construya este nuevo equipamiento.

La ATM es estima que los viajes en transporte público serán unos 10.000 en día laborable, de los que la mitad aproximadamente serán nuevos viajes para la línea T3 del tranvía. Con todo, la inversión prevista para el conjunto de la actuación es de unos 39 millones de euros (IVA excluido), correspondientes a obra civil (urbanización e infraestructura tranviaria), sistemas, expropiaciones y adquisición de un nuevo vehículo tranviario.